Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил возможность возобновления переговоров с США, однако Вашингтону требуется выполнять свои обязательства по прекращению конфликта.

«Вернуть дипломатию в нужное русло возможно. Это зависит от понимания США одного простого факта: давление не работает. США должны укреплять доверие, говорить уважительно, признавать наши права и выполнять свои обязательства», — написал Аракчи 28 августа на своей официальной странице в соцсети X.

Министр также отметил, что провел содержательные переговоры премьер-министром, главой МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Хрупкое перемирие продержалось до 8 июля, когда США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о разблокировке Ормузского пролива.

Срок меморандума истек 17 августа, посредники в лице Пакистана и Катара предпринимают усилия по возобновлению переговоров. Однако договориться о продлении режима прекращения огня пока не удалось.