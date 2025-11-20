В Иркутске задержаны шесть женщин, которые организовали фиктивную регистрацию для более чем 1,5 тыс. иностранцев. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации правоохранителей, схему организовала местная жительница, которая привлекла к этому владельцев квартир. Задержанные, как отмечается в сообщении, предлагали иностранцам поддельную регистрацию и фиктивные договоры для продления пребывания в России. За свои услуги они брали от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

В общей сложности фигурантки дела, как уточняет Волк, нелегально легализовали свыше 1,5 тыс. выходцев из Центральной Азии и изготовили свыше 2500 подложных документов.

Оперативники при поддержке Росгвардии задержали шестерых участниц схемы. При обысках нашли паспорта иностранцев, бланки миграционных документов и договоров, телефоны и другие улики.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ, максимальное наказание по которой — десять лет колонии. Троим фигуранткам запретили покидать город, остальным предписали являться по вызову следствия.

Поддельные документы будут аннулированы, а получивших их мигрантов депортируют, подчеркнула Волк.

В июле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за первые пять месяцев 2025 года УК РФ нарушили почти 12,5 тыс. иностранцев. Всего за это время было зарегистрировано более 18,8 тыс. правонарушений, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Также возросло количество преступлений повышенной общественной опасности. Например, рассказал Бастрыкин, на 22% выросло число половых посягательств, совершенных иностранцами. Кроме того, на 57% увеличилось количество особо тяжких преступлений, совершенных приезжими, — с 3,8 тыс. до 6 тыс. случаев.

Помимо этого, на 21% возросло число дел в отношении должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета. По словам главы СКР, в суд были направлены 97 уголовных дел (в 2024-м — 58). К уголовной ответственности привлечены 120 фигурантов, среди которых 81 обвиняемый — это сотрудник миграционных подразделений ОВД (за 5 месяцев 2024 года — 36). К дисциплинарной ответственности привлечены 123 сотрудника органов внутренних дел, среди которых 82 служат в подразделениях по вопросам миграции.