В Иркутске женщину подозревают в убийстве собственных детей — мальчиков двух и пяти лет. Возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК (убийство двух лиц) и ст. 293 УК (халатность), передает региональное управление Следственного комитета (СК).

Тела несовершеннолетних с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 28 декабря в многоквартирном доме на улице Баумана. По подозрению в убийстве детей была задержана их мать. В ходе допроса она признала вину, следует из кадров, опубликованных СК.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе расследования, которое находится на контроле у прокуратуры Иркутской области, также дадут оценку действиям органов системы профилактики.

Ранее уголовное дело по ст. 105 УК было возбуждено против многодетной матери из Норильска, которая оставила пятимесячного сына и трех дочерей (год, два года и 15 лет) без присмотра. На протяжении четырех дней у них не было еды, что привело к истощению и смерти младшего ребенка. Остальных детей госпитализировали, старшую поместили в детский приют.

Источник в правоохранительных органах сообщал порталу NGS24.RU, что женщина неоднократно оставляла детей на старшую дочь, не покупая при этом продуктов. По его словам, дети воспринимали это как норму. В декабре девочка пыталась дозвониться до матери, чтобы та пришла и покормила их, но обвиняемая звонок проигнорировала.

NGS24.RU также отмечал, что женщина часто покупала алкоголь, а ее супруг с января 2025 года отбывает наказание за побои.