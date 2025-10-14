В Саянске Иркутской области возбудили уголовное дело против женщины, которая собирала с жителей города деньги на похороны живого сына. Обманутые ею люди подозревают, что она наносит своим детям телесные повреждения. Это следует из сообщений областных МВД, СК и прокуратуры, а также местных СМИ.

Следствие сообщило, что дело заведено «по факту противоправных действий в Саянске, в том числе в отношении несовершеннолетних», однако статья не уточняется.

Как сказано в релизе, следователи узнали об обманных действиях женщины из публикации, выявленной в ходе мониторинга социальных медиа. В рамках расследования дела они установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку.

В региональном МВД также ссылаются на пост в интернете, где рассказано о женщине, под разными предлогами собиравшей деньги и исполнявшей родительские обязанности ненадлежащим образом.

В полиции уточнили, что еще в мае получили сигнал о сборе денег обманным путем и провели «всестороннюю проверку». На женщину тогда составили протокол о мелком хищении (ст. 7.27 КоАП). Там добавили, что семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ее регулярно навещают инспекторы с проверками. Все эти материалы правоохранители передали следственным органам.

В прокуратуре со своей стороны также организовали проверку в связи с сообщениями о «противоправных действиях жительницы региона и причинении телесных повреждений своим малолетним детям». Сотрудники надзорного оценят, соблюдаются ли законы о семейном благополучии, защите прав детей и профилактике безнадзорности. Кроме того, прокуратура проконтролирует ход и результаты уголовного дела.

Как пишет «КП-Иркутск», в мае этого года 26-летняя жительница Саянска рассказала в городском чате, что у нее якобы трагически погиб шестилетний сын. Она жаловалась, что ей неоткуда получить помощь, потому что родственники будто бы претендуют на ее квартиру, а бывший муж отказывается участвовать в организации похорон.

Чтобы убедить людей, женщина показывала фото таблички якобы для надгробия с именем сына и датами рождения и смерти, а также скриншоты переписки с врачами и сканированные копии справки о смерти. Администраторы чата объявили сбор средств в помощь матери, потерявшей ребенка.

«Мы, неравнодушные женщины, прониклись ее горем, соболезновали и сопереживали ей», — сказала изданию одна из участниц чата.

Однако нашлись скептики, которые стали проверять информацию и выяснили, что маленький сын женщины жив. Одновременно появились сведения, что мать жестоко обращается с детьми и выкладывает в соцсетях видео с наказаниями.

Канал региональных новостей Babr Mash показал один из записанных женщиной роликов, где она ведет онлайн-трансляцию из дома через мобильный телефон, громко ругаясь матом. В кадре видны мужчина, лежащий на кровати с ноутбуком, и двое маленьких детей. Девочка постарше обращается к ней, но та в ответ, видимо, бьет ее по голове, потому что слышен шлепок, а затем ребенок отходит, потирая макушку.

Канал пишет, что женщину зовут Ефросинья и что она живет в городе Зима Иркутской области. Она рассказывала другим интернет-пользователям, что росла в приемной семье, где мать умерла от рака. Горожане утверждают, что у нее есть третий ребенок — дочь, которую якобы забрали у матери и передали под опеку другим людям.

Похожая история со сбором денег на похороны живого ребенка произошла в Иркутской области в декабре 2020 года, писал Life.ru. Тогда была задержана 25-летняя жительница Ангарска, которая, как выяснилось, состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына. Мальчика у нее забрали и поместили в центр помощи семье и детям. Против матери возбудили дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК), по которому ей грозит до пяти лет лишения свободы.