В Милане под окнами одного из домов обнаружено тело 54-летнего украинского банкира Александра Адарича. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, полиция рассматривает гибель бизнесмена как возможное убийство. Квартира на пятом этаже этого дома, где, по предварительным данным, могло произойти преступление, была арендована на чужое имя как туристическое жилье.

В ходе осмотра помещения правоохранители обнаружили несколько документов с фотографией погибшего, однако они были оформлены на разные имена и указывали на разное гражданство мужчины.

Corriere della Sera также сообщает, что Адарич прибыл в Милан 23 января, предположительно, с целью заключения некой «секретной» деловой сделки.

По предварительным данным следователей, записи с камер видеонаблюдения показывают, что вскоре после инцидента из здания вышли как минимум двое неизвестных. Консьерж дома рассказала, что после происшествия во двор спустился человек, который на английском языке спросил «Что произошло?», а затем ушел.

Insider.ua пишет, что на теле Адарича обнаружили следы связывания. Кроме того, по информации портала, ему нанесли удары, которые и могли привести к смерти еще до падения. Газета Il Giorno также сообщает, что бизнесмена могли связать и задушить, а потом выбросить из окна.

Александр Адарич ранее занимал руководящие должности в «Приватбанке» и «УкрСиббанке», владел «Евробанком» и «Фидобанком». На момент смерти он работал в люксембургской риелторской компании Alfaro Real Estate и был связан с фондом Fondazione Casa Ucraina в Барселоне.

Кроме того, по данным украинских СМИ, банкир фигурировал в скандале с исчезновением более 400 млн гривен (около 712 млн рублей) с его счетов, также к нему был подан иск о ненадлежащем управлении бизнес-сделками Одесского порта.