В Израиле военнослужащим-женщинам запретили появляться с открытым животом и предписали носить длинные брюки, в том числе во время марафонов, сообщает итальянская газета la Repubblica. Еще одним инцидентом, вызвавшим широкий резонанс, стал отказ женщинам-военным в доступе на базу, где находились их коллеги-мужчины из ультраортодоксальной общины.

Эти меры спровоцировали конфликт в социальных сетях между светской частью израильского общества и религиозными кругами. Спор разгорелся на фоне продолжающихся дебатов о включении ультраортодоксов (харедим) в регулярную армию и условиях, которые их община выдвигает для совместной службы.

Пока не уточняется, на скольких базах и в каких именно подразделениях введены подобные правила, однако сам факт публичного обсуждения показывает глубину раскола.

«Вы хотите, чтобы ультраортодоксы служили в армии? Это цена, которую приходится платить», — заявил вице-спикер кнессета, комментируя ситуацию.

Вопрос о службе харедим стал одним из самых взрывоопасных в израильской политике последних лет. Традиционно ультраортодоксы освобождались от обязательной военной службы в пользу изучения Торы, но меняющиеся законы и общественные настроения требуют их интеграции в армию.

В ответ религиозные круги настаивают на строгом соблюдении правил скромности (цниют), которые напрямую влияют на повседневный уклад и форму одежды солдат-мужчин и в особенности солдат-женщин, порождая конфликты на почве гендерного и религиозного неравенства.