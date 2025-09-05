В правительстве Великобритании ожидаются масштабные кадровые перестановки, инициированные премьер-министром Киром Стармером. По данным The Guardian и Sky News, ссылающихся на свои источники в кабинете министров, текущий глава МВД Иветт Купер займет пост министра иностранных дел.

Как сообщается, министр юстиции Шабана Махмуд сменит Иветт Купер на посту главы МВД. В свою очередь, нынешний министр иностранных дел Дэвид Лэмми займет пост вице-премьера и одновременно возглавит Министерство юстиции, передает «Би-би-си».

Источники The Guardian утверждают, что причиной масштабных кадровых перестановок, начатых Стармером, стал скандальный уход в отставку вице-премьера Анджелы Рейнер, связанный с уклонением от уплаты налогов.

Причиной стало приобретение ею новой квартиры весной 2024 года. Зарегистрировав в качестве основного адреса проживания свой старый дом в Аштон-андер-Лине, Рейнер незаконно сократила размер гербового сбора с 30 000 до 70 000 фунтов стерлингов.

В августе журналисты установили, что политик фактически проживала в новой квартире, продолжая при этом получать налоговые льготы на прежнее жилье.

Рейнер признала факт нарушения и подтвердила, что полностью сотрудничает с налоговыми органами для урегулирования данного вопроса. Однако этот инцидент вынудил правительство инициировать проверку у независимого консультанта по этике и нанес значительный ущерб репутации кабинета министров.