Перебои в работе интернета и связи в России в некоторых случаях могут стать причиной увольнения сотрудника, рассказала «Абзацу» юрист Людмила Айвар. Такие меры могут быть применены, если работник сам стал виновником случившегося, не принял никаких мер и не предупредил начальство о проблемах.

Согласно статье 21 Трудового кодекса (ТК), сотрудник обязан поддерживать дисциплину и надлежащим образом исполнять обязанности, напомнила Айвар. Для сотрудников, работающих дистанционно, ключевым требованием является поддержание связи и отчетность.

При первом нарушении требований работодатель вправе сделать подчиненному замечание или выговор, при повторном — расторгнуть договор. А вот штрафовать сотрудников за нарушения незаконно, напомнила Айвар.

Если работник столкнулся с техническими проблемами, не уведомил о них начальство и не принял «разумных мер», такие действия могут быть расценены как неисполнение обязанностей.

«При этом руководитель обязан доказать вину подчиненного: запросить письменное объяснение и составить акт при отказе. Без этого взыскание может быть оспорено в суде или через Государственную инспекцию труда как незаконное», — объяснила юрист.

Перебои с интернетом, происходящие по не зависящим от сотрудника причинам, — из-за отключений в городе, работы специальных ведомств или технической работы на стороне провайдера, — не могут быть причиной увольнения, так как считаются форс-мажором, подчеркнула Айвар.

«В таких случаях невыполнение работы не считается дисциплинарным проступком, поскольку оно не зависит от воли сотрудника», — отметила она.

Тем не менее юрист посоветовала заранее предупредить руководство о возможных проблемах, чтобы защитить свои права.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что работодатель может уволить подчиненного, который игнорирует свои обязанности или оскорбляет коллег. Несмотря на то, что человека нельзя уволить по причине «токсичности», расторгнуть договор с ним могут из-за дисциплинарных нарушений.