Работодатель вправе уволить токсичного сотрудника, оскорбляющего коллег или игнорирующего указания начальства. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Хотя в перечне оснований для увольнения нет такой причины, как «токсичное поведение», начальник может расторгнуть договор с сотрудником из-за дисциплинарных нарушений, пояснила она.

«На практике токсичность почти всегда проявляется через конкретные действия, которые уже могут квалифицироваться как дисциплинарные нарушения. Это могут быть оскорбления коллег, систематическое игнорирование распоряжений руководителя, нарушение правил внутреннего трудового распорядка, публичное подрывание авторитета руководства или создание конфликтных ситуаций внутри команды», — пояснила Ганькина.

В таком случае руководитель вправе применить дисциплинарное взыскание, а при повторении нарушений появляется законное основание для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

Она посоветовала работодателю юридически фиксировать все нарушения, включая служебные записки, акты, жалобы сотрудников или другие внутренние документы.

Отдельно Ганькина высказалась о роли, которую играет корпоративный кодекс этики в компаниях и на предприятиях. По ее словам, все больше работодателей закрепляют в локальных нормативных актах правила деловой коммуникации и стандарты взаимодействия между сотрудниками.

«Если человек систематически нарушает принятые в компании нормы, это может рассматриваться как нарушение внутренних правил, а значит, стать основанием для дисциплинарных мер», — объяснила она.

Ганькина добавила, что корпоративная культура, основанная на уважении, открытой коммуникации и понятных правилах взаимодействия, становится важным инструментом устойчивого развития бизнеса.

«Когда в коллективе присутствует постоянный источник конфликтов и негатива, сотрудники начинают избегать взаимодействия, снижается доверие внутри команды, а сильные специалисты нередко принимают решение уйти», — резюмировала она.

Ранее HR-эксперт, глава международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян сообщил RTVI, что постоянное неконструктивное ворчание на работе является нарушением трудовой дисциплины.

Мурадян посоветовал работодателям действовать следующим образом: сначала попытаться наладить диалог с недовольными сотрудниками, затем сделать им устное предупреждение. Если поведение не изменится, то быстро найти замену среди иностранных специалистов из визовых стран, таких как Индия или Филиппины, отметил он.

По его словам, такие работники более дисциплинированы, трудятся по графику 6/1 по 11 часов за 45—50 тыс. рублей и быстро включаются в работу без каких-либо жалоб.

Ворчливым сотрудникам он посоветовал работать над собой с помощью карьерных консультантов и психологов, чтобы научиться конструктивному общению и не потерять работу в условиях острого дефицита кадров.