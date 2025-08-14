В Камышине Волгоградской области нашли убитым федерального судью Василия Ветлугина, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По данным собеседника издания, тело мужчины с ножом в голове обнаружили на улице Советской.

По информации телеграм-канала Baza, Ветлугина расстреляли из охотничьего карабина «Сайга». Судье также отрезали половой орган и вложили его в рот, а затем воткнули нож в глаз.

Как пишет канал, согласно предварительным данным, убийцей может быть военнослужащий, который приехал домой в отпуск. Вероятным мотивом преступления могла стать ревность: таким образом муж одной из местных жительниц якобы отомстил судье за измену своей супруги.

Источники V1.RU подтверждают, что убийство было совершено на почве ревности. По имеющимся данным, супруга подозреваемого ранее работала вместе с погибшим. В настоящее время место преступления оцеплено, там проводятся необходимые следственные мероприятия.

Позднее региональное управление Следственного комитета (СК) сообщило о задержании подозреваемого. Телеграм-канал Shot отмечает, что преступник не стал скрываться с места преступления, а дождался полицию и сдался. Против мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям — убийство с особой жестокостью (п. «д» ч.2 ст.105) и незаконное хранение огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

Согласно информации портала «Судьи России», Василий Ветлугин родился 9 мая 1985 года в Карелии. Он окончил Саратовскую государственную юридическую академию. Его профессиональный путь начался в 2007 году в должности следователя камышинского УВД, где он проработал четыре года. В 2011 году перешел на работу помощником судьи в Камышинский горсуд. В июне 2013 года получил назначение на пост мирового судьи 14-го участка, а в апреле 2019 года стал федеральным судьей.