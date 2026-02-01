В Казахстане проверяют трансграничные операции местных банков. В мероприятиях участвуют сразу несколько регулирующих органов — Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу, сообщают казахстанские СМИ. За несколько дней до этого на проблему транзита существенных денежных потоков через неназванный банк обратил внимание президент Токаев.

После этого почти все крупные банки страны поспешили выступить с заявлениями, что не имеют ничего общего с подобными операциями.

В своем выступлении глава Казахстана отметил, что речь идет о сумме в 7 трлн тенге (почти $14 млрд), прошедших через казахстанский банк «из сопредельной страны» в другие страны. В местных социальных сетях сразу стали выдвигаться версии о возможных участниках этой схемы. В ответ пресс-службы казахстанских банков одна за другой опубликовали заявления, опровергающие возможную связь с таким объемом трансграничных операций. Среди первых с прямым опровержением выступили представители «Халык банка», «Алтын банка», «Хоум кредит банка»,«Евразийского банка», Kaspi bank, Freedom bank, Bank RBK и ForteBank.

Издание КазТАГ обратило внимание, что представители «Банк ЦентрКредит» (БЦК) не стали отвечать сразу на их запрос, и потребовали дополнительную, как подчеркнули журналисты избыточную, информацию с ИИН (аналог российского ИНН) и домашним адресом корреспондента. Позже представители этого банка все же выступили с официальным заявлением, которое на фоне их коллег по отрасли оказалось расплывчатым. Там лишь отметили, что соблюдают действующее законодательство, а регуляторы не выдвигали им никаких претензий. Ничего конкретного связанного с ситуаций озвученной президентом Токаевым о транше в 7 трлн тенге там не сказали.

«БЦК действительно последние годы рос агрессивными темпами, поэтому в экспертном сообществе почти ни у кого не возникло сомнений о каком именно банке шла речь. С формально точки зрения они не нарушили никаких законов, переводить деньги из одной страны в другую не запрещено. В Казахстане под санкции попали только «дочки» российских банков и, видимо, в Астане не хотят, чтобы лишнее внимание американских и европейских регуляторов привлекали еще и местные банки»,- отметил казахстанский эксперт, пожелавший не называть своего имени.

Десятикратный рост прибыли на валютных операциях

С 2022 года «Банк ЦентрКредит», крупными акционерами которого являются бизнесмены Бахытбек Байсеитов и бывший председатель правления Владислав Ли, вышел в число лидеров казахстанского банковского рынка. За четыре года банк по объему активов поднялся с 7 на 3 место в отрасли, а сами активы вросли с 3,5 раза с 2 до 7 трлн тенге. Это не только значительный рост активов по сравнению с другими крупными банками, но и значительный рост на фоне всего банковского сектора.

За последние пять лет у БЦК экстремально росли не только активы, но и прибыль, в значительной доле за счет операций с иностранной валютой. Если по итогам 2021 года при чистой прибыли в 18 млрд тенге, ровно половина пришлась на доход от валютных операций, то уже по итогам 2022 года общая прибыль выросла в восемь раз до 144 млрд тенге, где треть или 57 млрд банк заработал на операциях с валютой (шестикратный рост). По итогам трех кварталов прошлого 2025 года БЦК показал чистую прибыль в 196 млрд тенге.Из них 92 млрд тенге он заработал на валютных операциях. Учитывая, что по итогам года этот показатель превысит 100 млрд тенге, то за последние четыре года рост прибыли от операций с валютой у банка вырост более чем 10 раз. Ни один из крупных казахстанских банков за этот же период не смог похвастаться таким феноменальным ростом прибыли, половина которой формируется за счет комиссионных доходов от сделок с валютой.

Заработали на соседях

Большинство наблюдателей сходится во мнении, что «Банк ЦентрКредит» с 2022 года принял роль «валютного шлюза» между российскими контрагентами, которые лишились доступа к SWIFT-переводам и другими странами, прежде всего соседней Казахстану Киргизии. Именно за счет этого банк и смог так стремительно наращивать свою прибыль, получая процент от посреднических операций.

Киргизия уже попадала в поле зрения американских и европейских властей. Под санкциями США и Евросоюза находятся банки «Керемет Банк», АКБ «Толубай» и«Евразийский сберегательный банк».

В субботу 31 января агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует ввести уже секторальные санкции против этой страны. Пока речь идет о запрете на экспорт в республику станков и некоторой номенклатуры электроники. По подсчетам Brookings Institution по отдельным группам товаров объемы экспорта из Европы в Киргизию с 2022 года выросли на десятки тысяч процентов.

Кроме того, в Киргизия в последние годы стал резко расти и рынок криптовалют, а его оборот ежегодно показывает кратный рост. Только за первое полугодие прошлого года этот показатель составил $11,5 млрд. По оценкам экспертов по итогам 2025 года этот показатель может превысить $20 млрд.

Криптовалюта, наравне с традиционными валютами, активно используется и во внешнеторговом обороте. В отличие от Казахстана, где этот рынок жестко регулируется, в Киргизии выдано более 200 лицензий биржам и крипто-обменникам, а сама страна входит в глобальной ТОП-20 по индексу принятия криптовалют. Аналитики рынка допускают, что часть из тех 7 трлн тенге, о которых говорил президент Казахстана, могла связана в том числе и с криптовалютными операциями.