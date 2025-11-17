Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск блогера Андрея Бурима, более известного под псевдонимом Mellstroy. На сайте Генеральной прокуратуры говорится, что дело было открыто 15 ноября.

Розыск блогера ведет департамент экономических расследований Астаны. Его подозревают в организации незаконного игорного бизнеса, в частности, онлайн-казино, запрещенного в Казахстане.

Mellstroy аудитория которого в Instagram* составляет около 3 млн подписчиков и около миллиона в Telegram, объявлен в ноябре в розыск и в Беларуси. По данным МВД страны, в октябре на территории страны были выявлены «факты совершения хулиганств, нарушений общественного порядка и незаконных массовых мероприятий». В ведомстве отметили, что Бурим в Сети призывал участвовать в конкурсах, совершая противоправные действия с последующим размещением видеоконтента в социальных сетях за вознаграждение.

«Подобные провокации подпадают под действия Закона «О противодействии экстремизму». По инициативе ГУБОПиК МВД суд Центрального района Минска 4 ноября 2025 года признал каналы блогера на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами» — говорится в сообщении МВД.

До этого в мае 2024 года Mellstroy объявило в розыск МВД России.

Блогер осенью 2020 года в апартаментах комплекса «Москва-Сити» во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол и оттолкнул ее, она упала на пол. Девушка подала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело. Блогера осудили на полгода исправительных работ.

Осенью 2025 года он пообещал участникам розыгрыш квартир и призов на сумму $1,5 млн. Чтобы попасть в игру, пользователям достаточно снять видео с фактически социально опасным поведением с хештегом #MellstroyGame и упоминанием его имени или казино.

Как писал RTVI, деятельность блогера стала предметом обращения главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

«Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства крайне обеспокоен трагедией, произошедшей в конце августа в Москве, 15-ти летний подросток после просмотра интервью треш- блогера (стримера) Андрея Александровича Бурима (известного под псевдонимом „Mellstroy“), последовав его примеру, надышался так называемым „веселящим газом“ после чего, скончался от отека мозга», — говорится в обращении.

Как пишут казахские СМИ, житель Талдыкоргана в надежде на победу в конкурсе Бурима сменил имя на Гейм Меллстрой Серікұлы, а 21 октября 2025 года в Астане в одном из торговых центров мужчина в одних трусах бегал с плакатом «Подари мне квартиру» и выкрикивал ту же фразу. После задержания он признался, что выполнял задание белорусского стримера, который якобы «разыгрывал квартиру». Мужчина получил 15 суток ареста.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — запрещена на территории Российской Федерации решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности

Илья Никитин