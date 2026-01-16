Депутат нижней палаты парламента Казахстана Унзила Шапак обратилась с запросом к министру искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жаслану Мадиеву. В нем депутат, ссылаясь на российский опыт, настаивает на ограничении работы Roblox в Казахстане, считая, что платформа используется лицами «с преступными намерениями», включая педофилов и мошенников, а подростки и дети сталкиваются там с контентом, не соответствующим возрасту.

Аргументируя свою позиции Унзила Шалак ссылается на мнение неназванных в письме родителей, педагогов и международных экспертов, которые высказывают “опасения, что игра Roblox может негативно влиять на детскую психику”. В частности, по мнению депутата, речь идёт о таких проблемах, как виртуальная зависимость, агрессивное поведение, отчуждение от реальной жизни и столкновение «с контентом, не соответствующим возрасту».

Автор обращения считает, что «влияние подобных факторов на психологическое развитие детей может иметь долгосрочные негативные последствия».

Помимо этого, уверена депутат, платформа также используется лицами с преступными намерениями, включая педофилов и мошенников.

При этом, подчеркивает автор письма, в соответствии с законом «О правах ребёнка», государственные органы, физические и юридические лица обязаны защищать ребёнка от негативного влияния социальной среды, информации, пропаганды и агитации, которые могут навредить его здоровью, нравственности и духовному развитию.

Унзила Шапак в письме сослалась на опыт России, Китая и Турции, которые заблокировали работу Roblox на своей территории.

«Ряд государств принимают жёсткие меры в отношении платформы Roblox из-за вопросов безопасности детей, их психологического развития и неконтролируемого контента. Возникает вопрос: неужели мы должны действовать только после того, как в стране произойдёт какая-либо трагедия?» — заявила казахстанский депутат.

Она потребовала от правительства дать ответ на вопросы о том, учитывался ли опыт других стран по блокировке платформы Roblox, а также рассматривается ли в Казахстане вопрос об ограничении её работы или введении дополнительных механизмов контроля.

Roblox — это игровая онлайн-платформа, созданная в 2006 году. Она дает возможность создавать игры, размещая их для общего доступа или играть в игры, созданные другими пользователями. Платформа популярна среди детей и подростков, которые также могут общаться друг с другом и создавать свои собственные игровые миры. При этом, согласно отчету исследовательской компании Hindenburg от 2024 года, в Roblox были обнаружены 38 групп, в которых открыто предлагались сексуальные услуги и детская порнография. Кроме того, в отчете сказано, что сторонние мониторинги выявили более 12 тыс. аккаунтов с эротическими ролевыми играми без возрастной модерации их участников.

В середине ноября 2025 года Roblox объявила о вводе обязательной верификации возраста. В декабре прошлого года российский Роскомнадзор, после неоднократных уведомлений, ограничил доступ к Roblox.

Причинами этой меры стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера».

В настоящий момент исполнительная власть Казахстана достаточно скептически относится к блокировке работы Roblox на территории страны. Так, 18 декабря вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов, отвечая на вопрос журналистов о возможной блокировки платформы заявил, что «мы не рассматриваем вопрос о блокировке или ограничении Roblox».

Помощник президента Казахстана и глава Федерации киберспорта Куанышбек Есекеев в интервью казахскому телеканалу Atameken business сообщил, что «Roblox это креативная среда же среда, ее посещение соизмеримо с посещением YouTube».

«Мы же не запрещаем YouTube. К Roblox должно быть такое же отношение», — заявил помощник президента Казахстана.