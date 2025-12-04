Сенат парламента Казахстана неожиданно убрал из повестки пленарного заседания вопрос о внесении поправок в законы, которые запрещают пропаганду ЛГБТ+*. По официальной версии, это вызвано «необходимостью дополнительной проработки отдельных норм». По мнению же опрошенных RTVI экспертов, казахстанские власти решили не «омрачать юбилей соглашения с ЕС о расширенном партнерстве».

Руководитель аппарата Сената Максим Споткай пояснил, что необходимо доработать некоторые нюансы, так как закон касается вопросов, связанных с защитой прав детей.

Между тем накануне прошла встреча заместителя председателя сената Жакипа Асанова с послом Евросоюза в Казахстане Алешкой Симкич, которая от лица ЕС выразила обеспокоенность по поводу принятых мажилисом (нижней палатой парламента) поправок. А в день заседания сената должен начаться визит в Астану главы Европейского Совета Антониу Кошта в Астану, который посвящен 10-летнему юбилею соглашения о расширенном партнерстве между Казахстаном и ЕС.

В ходе визита, как сообщается на сайте президента Казахстана, должны состоятся переговоры с участием Касым-Жомарта Токаева, на которых будут обсуждаться “перспективы развития взаимодействия между РК и ЕС”.

Ранее спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс в интервью казахскому информагентству КазТАГ увязал принятие поправок по ЛГБТ* с экономическим сотрудничеством между Казахстаном и ЕС. Он напомнил, что в соглашении о партнерстве был предусмотрен «специфический диалог по вопросам, связанным как раз с правами человека и с верховенством права».

Как рассказал RTVI на условиях анонимности один из депутатов казахстанского парламента, комментируя снятие закона с повестки, «это проявление нашего гостеприимства».

«Видимо с учетом того, что будет отмечаться юбилей соглашения, программу визита г-на Кошты решили не нагружать вопросами, по которым есть серьезные разногласия, чтобы принятие поправок не выглядело, как некая демонстрация политической позиции. Поэтому их принятие просто передвинули по времени», — сказал собеседник RTVI.

Свою анонимность депутат объяснил «нежеланием подвергать свою семью массовым атакам в соцсетях сторонников нетрадиционных сексуальных отношений, которые пришлось пережить коллегам, авторам этих поправок».

Нижняя палата парламента Казахстана приняла поправки о запрете пропаганды ЛГБТ* 12 ноября. Они предполагают изменения в законах о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии и массмедиа.

«В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации», — отмечено в заключении к законопроекту.

С инициативой о внесении поправок в казахстанские законы выступили 18 депутатам, которые взяли за основу петицию «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в РК!». Она в 2024 году собрала необходимые 50 тысяч подписей для официального рассмотрения.

Один из авторов поправок Елнур Бейсенбаев пояснил, что речь не идет о «запретах» или «отмене» людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ*, и «никто не ограничивает их личные права». По его словам, вводится «четкое определение пропаганды нетрадиционной ориентации и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях». «Аналогичные нормы действуют в ряде стран, таких как Венгрия, Болгария, Литва, Польша, Кыргызстан и Россия», — напомнил он.

Депутат Никита Шаталов заявил, что поправки направлены на защиту казахстанских детей и подростков от контента, способного исказить их представления о семье и браке и негативно влияющего на их систему ценностей. Он напомнил, что семь международных правозащитных групп потребовали от законодателей Казахстана отклонить эти поправки, как нарушающие основные права человека.

«Это нонсенс, чтобы кто-то путем информационного давления навязывал нам свою точку зрения. Говоря о нарушении международных обязательств, эти организации сами своим заявлением нарушают международную практику, пытаясь давить на нас. Это неприемлемо», — сказал Шаталов.

В Казахстане хотя и отсутствует законодательный запрет на пропаганду ЛГБТ*, однако есть запрет на однополые браки. Как считает казахстанский политолог, руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, «наказания за пропаганду ЛГБТ*, которая будет считаться противоправным контентом, предполагаются, если можно так сказать, диетические».

«Например, за распространение предусматривается штраф 20 МРП (1 минимальный расчетный показатель сейчас — это примерно $7,5), повторное нарушение в течение года — 40 МРП или ограничение свободы на 10 дней», — отметил политолог.

Замминистра культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов отмечал, что проводимые в стране с 2021 года социологические исследования, в том числе и международными структурами, такими как Фонд Эберта, «подтвердили тезис о том, что в казахстанском обществе существует большой запрос на запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

По словам замминистра, ведется обсуждение с представителями рынка о том, как регламентировать данную сферу. Например, правительство предлагает фильмы с таким контентом выделить в отдельную прокатную категорию, а “рынок говорит о том, что проще, наверное, будет не идти по градации, а лучше какие-то особо откровенные вещи вообще вырезать из фильмов”.

*«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено