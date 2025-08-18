Название для первой казахстанской АЭС будет выбрано на всенародном конкурсе, сообщило национальное агентство по атомной энергии. Правила проведения конкурса будут разработаны до конца августа.

«Агентство Республики Казахстан по атомной энергии приступило к подготовке всенародного конкурса на лучшее название атомной электростанции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области», — говорится в официальном сообщении Агентства по атомной энергии Казахстана.

Порядок и правила проведения конкурса до 29 августа разработает рабочая группа, которая также создаст “конкурсную комиссию, в состав которой войдут представители общественности, креативной индустрии, эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории».

16 июня этого года власти Казахстана объявили, что Росатом, по итогам конкурса, выбран в качестве основного вендора по строительству первой в стране АЭС. Речь идет о двухблочной станции на базе реакторов ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор с электрической мощностью 1200 МВт поколения III+) с проектной мощностью 2.4 ГВт.

В конце июня 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме между Госкорпорацией «Росатом» и Агентством Республики Казахстан по атомной энергии была утверждена Индикативная дорожная карта проекта строительства АЭС. Документ определяет основные этапы взаимодействия сторон: организацию инженерно-изыскательских работ, подготовку проектной документации, а также заключение EPC-контракта (контракта на проектирование, закупки и строительство).

Также подписано рамочное соглашение между ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (ТОО «КАЭС») и АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»), которое закрепляет ключевые принципы партнерства по реализации проекта.

8 августа «Атомстройэкспорт» начал бурение разведочных скважин и отбор проб грунта на предполагаемом месте строительства АЭС возле поселка Улькен Жамбыльского района Алматинской области на озере Балхаш. Всего планируется пробурить не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. Уже на основании этих данных будет осуществляться привязка проекта к местности, пояснил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Асет Махамбетов. По его словам, работы продлятся 18 месяцев, включая анализ полученных данных.

Предполагаемая стоимость проекта составит около $14-15 млрд, по крайней мере такие цифры назвал глава казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Кроме этого, по его словам, «дополнительно около $1 млрд будет направлено на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры»,

По информации Ерната Бердигулова, генерального директора госкомпании «Казахстанские атомные электрические станции», которая является оператором проектом со стороны Казахстана, сейчас «рассматривается привлечение межгосударственного кредита, и его условия обсуждаются с российскими партнерами». Однако, по его словам, названная цифра предполагаемых инвестиций не окончательная, а на «самую финальную стоимость» будут влиять «ряд факторов», в том числе, «понимание по поставщикам оборудования с учетом планов по созданию международного консорциума и условия привлечения лидирующих международных компаний для реализации проекта».