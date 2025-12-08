В конце декабря в Киеве уже второй раз после начала боевых действий пройдет музыкальный фестиваль Yule Night — WinterReid. Его участниками станут неонацистские и неоязыческие коллективы, собранные преимущественно из воюющих на стороне Украины боевиков «Русского добровольческого корпуса»*. В прошлом году хедлайнером фестиваля стала группа M8l8th. Во время ее выступления весь зал скандировал строчки песни, посвященной одному из архитекторов Холокоста обергруппенфюреру СС Теодору Эйке, обратил внимание RTVI.

Объявления о предстоящем концерте в Киеве активно в последние две недели распространяются в телеграм-каналах, дружественных «РДК»*. В одном из них говорится, что на фестиваль продано уже 800 билетов. В другом концерт называют «главным событием года».

Российский журналист Роман Попков, которого Следственный комитет подозревает в причастности к убийству военкора Владлена Татарского и который в последние годы живет на Украине, писал об участниках фестиваля так: «Они поют свои важнейшие для нашего мировоззрения песни в коротких паузах между участием в военных операциях».

Названия большинства музыкальных коллективов, которые примут участие в Yule Night, практически ничего не скажут подавляющему большинству жителей России. Однако в праворадикальных кругах РФ и Украины они хорошо известны и пользуются большой популярностью.

Например, хедлайнером фестиваля станет группа M8l8th, или «Молот Гитлера», выступающая в жанре NSBM (национал-социалистический блэк-метал). Ее фронтмен — Алексей Левкин, уроженец Твери. В середине нулевых российские силовики обвиняли его вооруженном нападении и нескольких убийствах на национальной почве, однако доказать его причастность к преступлениям не смогли. В 2010 году Левкина все же осудили. Но за вовлечение несовершеннолетних в криминал, а также за разжигание межнациональной ненависти и вражды. Суд признал Левкина психически нездоровым и отправил его на принудительное лечение в психбольницу, где он провел два года.

После выхода из лечебницы Левкин перебрался на Украину. Там он вступил в ряды добробата «Азов»*, собранного из ультраправых Украины и России и украинских футбольных фанатов. Параллельно Левкин стоял у истоков неонацистского движения WotanJugend (WJ). Через него Левкин вербует неофитов на Украине и, по-прежнему, в России. Характеризующим WotanJugend событием является организованный им вечер памяти Адольфа Гитлера в Киеве в 2019 году под названием «Hitler Nacht». Зал был украшен нацистскими флагами, а на алтаре стояла фотография немецкого фюрера в окружении свечей.

«Это бренд такой, через который ведется проповедь, да», — рассказал RTVI о WJ на условиях анонимности один из участников националистического движения нулевых.

В 2022 году Левкин воевал на стороне Украины в составе созданного украинскими спецслужбами «РДК»*. Спустя год в составе подразделения он участвовал в нападении на Белгородскую область. При этом в одном из интервью Левкин заявил, что границу в момент вторжения ВСУ на Белгородчину не переступал, а якобы стоял на украинской стороне в составе минометного расчета. Вместе с тем, в дни вторжения «РДК»* в канале самого подразделения было опубликовано видео, на котором, как утверждалось, Левкин и другой другой боевик Кирилл Канахин находятся на территории Белгородской области, в районе Грайворона. Позже ряд боевиков «РДК»*, включая основателя подразделения Дениса Капустина и Кирилла Канахина, будут заочно приговорены российским судом к пожизненным срокам за вторжение на российскую территорию.

В упомянутом уже интервью Левкин, отвечая на вопрос о том, что он чувствует, когда ВСУ наносят удары по его родной Тверской области с помощью беспилотников, Молоток (его позывной в РДК*) ответил: «Новости об этом вызывают у меня только самые лучшие чувства».

В прошлом году в Киеве впервые прошел фестиваль Yule Night. Организаторы проводили его в одном из городских бомбоубежищ. Во время выступления группы Левкина M8l8th весь зал скандировал слова одной из самых известных песен группы «Слезы осени», как следует из видео, которое опубликовал в своем канал Капустин. Она посвящена коменданту концлагеря Дахау, одному из архитекторов Холокоста, а затем и командиру танковой дивизии СС «Мертвая голова» Теодору Эйке. Текст песни содержит отсылки к расовой теории Третьего рейха, лагерям смерти и фигуре самого Эйке, который в песне героизируется. В этом году, вероятно, зрители фестиваля будут хором петь «Слезы осени» снова.

«Ничего удивительного в этом нет. Там же политика пересмотра итогов Великой Отечественной войны во всю идет», — говорит собеседник RTVI, посещавший националистические концерты середины нулевых годов на Украине.

Фестиваль Yule Night проводится при содействии киевских властей. Между тем к методам конспирации организаторам прибегать все же приходится. На прошлом концерте гостей, купивших билеты, оповещали о месте проведения через СМС в день мероприятия, а военных просили не надевать форму и ставить автомобили подальше — во избежании ракетного удара со стороны армии РФ.

* организация признана террористической и запрещена в РФ