Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой похищали деньги у военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в состав группировки входили семь человек — жители Татарстана и Кировской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, общая сумма ущерба превысила 44 миллиона рублей. Потерпевшими признаны 24 человека.

По информации Следственного комитета, фигуранты действовали в период с 2024 по 2025 год на территории Кировской области и соседних регионов. Злоумышленники обманным путем оформляли доверенности на распоряжение финансовыми средствами военнослужащих, а также организовывали заключение с ними фиктивных браков. Полученные таким способом выплаты, предназначенные бойцам, они присваивали себе.

Волк также рассказала, что участники группы подыскивали граждан, выразивших желание поступить на военную службу. За вознаграждение они обещали содействие в зачислении в тыловые подразделения, однако реальной возможности выполнить эти обязательства у них не имелось.

Задержание семерых подозреваемых провели оперативники при содействии Росгвардии. Пятерым фигурантам уже предъявлено обвинение, суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступлений, сбору доказательств и выявлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Аналогичные преступления фиксировались и ранее. В декабре 2025 года в Новосибирске была пресечена деятельность преступной группы, жертвами которой стали более 35 участников СВО.

По данным правоохранительных органов, 11 задержанных входили в доверие к одиноким гражданам, склонным к асоциальному образу жизни, и убеждали их отправиться в зону боевых действий. Некоторые участницы группировки вступали в фиктивные браки с потерпевшими, после чего получали доступ к их банковским счетам.

С карт военнослужащих было похищено 5,2 миллиона рублей. При обысках у подозреваемых изъяли более 4,5 миллиона рублей и около 500 граммов золотых украшений. Все обвиняемые были заключены под стражу.

В июле 2025 года в Тверской области раскрыли еще одну организованную группу, занимавшуюся хищением выплат у участников СВО. По информации местных СМИ, злоумышленники выслеживали одиноких мужчин, после чего применяли к ним угрозы и физическое насилие. Потерпевших спаивали, удерживали в помещениях и избивали, принуждая к подписанию контракта о прохождении службы. Полученные военнослужащими выплаты присваивались преступниками, которые забирали себе банковские карты бойцов.