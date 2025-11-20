В день рождения Михаила Ломоносова в научно-технологическом кластере МГУ, который носит его имя, подвели итоги развития площадки. Сейчас здесь работает почти 80 резидентов, и многие проекты показывают темпы и уровень, которые заметно выделяют их на фоне отрасли.

Заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер» Александр Уланов отметил, что компании-резиденты «развиваются в два раза быстрее среднестатистических предприятий и в четыре раза больше вкладывают в научные исследования». По его словам, почти каждый проект либо превосходит существующие российские и зарубежные аналоги, либо представляет принципиально новую разработку.

От миллиметровых измерений из космоса до инженерных платформ

Одним из примеров таких проектов является «АК «Новый космос», команда которого создала первый в России коммерческий радиолокационный спутник «Окулус». Его радар позволяет фиксировать изменения объектов на Земле с точностью до нескольких миллиметров, получая изображение вне зависимости от погоды и времени суток. Такие данные используются для мониторинга инфраструктуры, оценки природных процессов и контроля экологических рисков — например, при поиске разливов нефти.

Другой резидент — «НПО ИНТЕРСЭН-плюс» — разрабатывает биомедицинские и дезинфицирующие средства. Компания участвовала как в проектах РАН, так и в международном эксперименте SIRIUS-23, связанном с моделированием условий длительной изоляции космических экипажей.

«Адапто» работает над интегрированными системами управления электроприводами — важным элементом перехода к электротранспорту. От таких систем зависит устойчивость и надежность будущих автомобилей.

А разработчики из «РОББО Технологии» создают образовательную инженерную платформу, которая уже используется в десятках стран и помогает школьникам и студентам осваивать робототехнику и программирование.

Инфраструктура, которая растет вместе с компаниями

«Ломоносов» — это десятиэтажное пространство, в котором размещены лаборатории, офисы, производственные зоны, а также конгрессно-выставочные помещения. В кластере работают более двух тысяч специалистов, а за три года здесь прошло более тысячи мероприятий, собравших свыше 250 тысяч посетителей.

Компании тесно взаимодействуют с факультетами МГУ: проводят совместные исследования, привлекают студентов и выпускников, тестируют решения в реальных условиях.