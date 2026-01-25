Москва расширяет образовательную программу для подготовки кадров будущего. В столичных колледжах с этого года открылись девять новых направлений, среди которых — квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр и приложений с дополненной реальностью, а также интеллектуальные интегрированные системы. Об этом в интервью «Комсомольской правде» ко Дню студента рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, система среднего профессионального образования в городе кардинально обновляется. Образовательные программы уже обновили на 90%, а к началу следующего учебного года процесс будет завершен полностью. Параллельно модернизируется материально-техническая база: в 2025 году обновили две трети мастерских, а к концу 2027 года планируется заменить все 100%.

Еще одно важное нововведение — расширение программы комплексной профориентации на учеников 10-11 классов. Ранее она была доступна только девятиклассникам. Программа включает тестирование, консультации с карьерными наставниками, VR-тренажеры, позволяющие опробовать различные профессии, встречи с представителями колледжей и экскурсии к работодателям. По данным властей, почти 75% девятиклассников, поступивших в колледжи в 2025 году, были участниками этой программы.

Ракова подчеркнула, что сегодня в Москве оба образовательных трека — подготовка к вузу и обучение в колледже — являются равнозначными. В прошлом году более 75% выпускников школ, подавших документы в университеты, успешно поступили, причем все больше ребят выбирают технические направления. При этом 95% выпускников колледжей трудоустраиваются в первый год после выпуска, а некоторые — уже во время учебы. В этом помогает сотрудничество с более чем 3,8 тысячами предприятий-партнеров.