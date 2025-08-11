Колумбийский политик Мигель Урибе Турбай, баллотировавшийся на пост президента страны, умер в возрасте 39 лет после полученного огнестрельного ранения во время предвыборного мероприятия. О его смерти сообщила супруга Мария Клаудия Тарасона в своем Instagram*.

«Я прошу Бога показать мне путь, как научиться жить без тебя. Покойся с миром, любовь всей моей жизни, я позабочусь о наших детях», — написала она.

Как пишет The New York Times (NYT), политик находился на лечении девять недель и перенес несколько хирургических вмешательств. В минувшие выходные его состояние резко ухудшилось и у него произошло кровоизлияние в мозг.

В результате оперативных мероприятий задержаны четыре человека, подозреваемых в нападении на Турбая. Среди них — несовершеннолетний, которого, согласно оперативным данным, опознали как стрелявшего.

Следствие предъявило всем четверым задержанным обвинения по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Как сообщает NYT, трое взрослых подозреваемых — Карлос Эдуардо Мора, Катерина Мартинес и Уильям Гонсалес — также обвиняются в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. Мотивы происшествия пока остаются неизвестными.

Покушение на Урибе Турбая произошло в начале июня во время его предвыборного выступления. Сенатор, рассматривавшийся как возможный кандидат на выборах 2026 года, получил три огнестрельных ранения, включая пулевое ранение в голову. После нападения его экстренно госпитализировали в критическом состоянии.

Мигель Урибе Турбай родился в семье политиков. В частности, его дед, Хулио Сесар Турбай Айяла, возглавлял Колумбию с 1978 по 1982 год. Свою политическую карьеру Урибе начал в правоцентристской партии «Демократический центр», где заявил о себе, резко критикуя правительство первого в истории страны придерживающегося левых взглядов президента Густаво Петро, который находится у власти с августа 2022 года.

