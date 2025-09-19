Депутат Госдумы от КПРФ, глава регионального отделения партии в Республике Коми Олег Михайлов подтвердил RTVI, что против кандидата от партии в депутаты Госсовета Коми Оксаны Багировой заведено уголовное дело. Он отметил, что по какой статье оно заведено, ему не известно, и он не знает деталей.

Утром 19 сентября телеграм-канал «Коми это — Ж» сообщил, что в отношении Багировой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ), не приводя никаких подробностей. Официального подтверждения этой информации не было.

Днем телеканал РЕН ТВ опубликовал видео задержания Багировой. Судя по записи, силовики пришли к ней домой, после чего увезли ее в республиканское управление ФСБ на допрос. Телеканал уточнил, что Багирову выдвигало региональное отделение КПРФ. В каком статусе и где находится Багирова — неизвестно.

Невозможно уследить за соцсетями

Михайлов подтвердил RTVI, что ему известно о возбуждении уголовного дела против Багировой. «Но нам неизвестно, что именно послужило поводом для возбуждения уголовного дела, — сказал Михайлов. — В любом случае КПРФ никогда не поддерживала и не поддерживает экстремистские действия, высказывания, оправдывающие терроризм, более того, осуждает».

Он также уточнил, что Багирова не является членом КПРФ. По его словам, на выборах партии могут выдвигать как своих членов, так и сторонников — тех, кто разделяет программу партии.

«Но мы, конечно же, не можем, условно говоря, проверять социальные сети всех кандидатов на предмет каких-либо комментариев, постов, которые они сделали», — отметил Михайлов в разговоре с RTVI.

«Физически невозможно отследить, что каждый писал когда-либо в соцсетях, — добавил Олег Михайлов. — В данном случае я бы не драматизировал ситуацию. Я уверен, что следствие разберется со всеми нюансами. КПРФ функционирует в рамках правового поля».

Зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков сказал RTVI, что «не сталкивался с этой ситуацией», имея в виду уголовное дело против Багировой. «На общепартийный уровень это пока не вышло», — добавил он.

Что известно о подозреваемой

В сентябре в Коми прошли выборы в Госсовет и Совет муниципальных образований. От КПРФ в кампании участвовали 250 кандидатов. Издание «КомиОнлайн» уточняло, что Багирова на прошедших выборах в республиканский парламент заняла второе место по Боровскому избирательному округу.

На странице Багировой во “ВКонтакте”, посвященной ее избирательной кампании, она три дня назад поблагодарила за поддержку тех, кто голосовал за нее. «Борьба была напряженной, и пусть я не выиграла эту гонку, но результат, благодаря вам, просто потрясающий! Из 5 кандидатов я на 2 месте!», — написала Багирова, отметив, что впервые принимала участие в выборах «такого высокого уровня».

В другом посте Багирова писала, что живет в Ухте с 1982 года и 30 лет работает мужским парикмахером.

В 2022 году Багирова, как писало местное информагентство БКН, была дважды оштрафована на 20 и 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. В первом случае речь шла о посте в соцсетях, во втором — о выступлении на мероприятия, приуроченном ко Дню единения народов Беларуси и России.