В промзоне Лабинска в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщается в телеграм-канале регионального Оперштаба.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в штабе.

Возгорание тушат четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений, а также специалисты краснодарского ГУ МЧС.

В оперативном штабе не уточнили, о какой нефтебазе идет речь. Лабинск расположен в 180 км к юго-востоку от Краснодара. В Северной промзоне города находится нефтебаза ООО «Югнефтепродукт» с емкостным парком более 9000 м3. Со стации Лабинская доставляются цистерны с топливом на территорию нефтебазы собственным маневровым тепловозом.