В Ермаковском районе Красноярского края произошла аварийная посадка самолета Ан-2, принадлежащего авиакомпании «Борус». Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, инцидент произошел около 17:00 (13:00 мск) по местному времени после выполнения воздушным судном авиационных работ.

«На борту находилось два человека. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — отмечается в официальном сообщении.

Абаканская транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

По данным телеграм-канала «112», в результате происшествия погибли оба человека на борту. Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, жертвой крушения стал один человек. Телеграм-канал SHOT также подтверждает гибель одного человека, уточняя, что погибший — пилот воздушного судна.

Самолет выполнял рейс из села Верхнеусинское в Шушенское и потерпел крушение в 40 км от поселка Танзыбей. Место падения находится в труднодоступной местности, куда уже направились спасательные группы.

Это уже второй подобный случай с начала осени с самолетами Ан-2. Аналогичное воздушное судно разбилось 9 сентября при проведении сельскохозяйственных работ в Ростовской области, что также привело к гибели пилота.