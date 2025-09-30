Президент России Владимир Путин не планирует заводить личные страницы в социальных сетях, он неоднократно говорил, что это «не его». Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует, он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — сказал представитель Кремля.

В 2017 году Песков рассказал, что Путин не читает телеграм-каналы, но их публикации включаются в дайджесты, которые готовят для главы государства. В 2023 году пресс-секретарь российского лидера выразил мнение, что президенту не нужен личный телеграм-канал, потому что в его слова «вслушиваются все».

Сам Путин в 2017 году заявил, что у него нет ни одного аккаунта в соцсетях. По словам главы государства, в Сети есть тысячи страниц, которые ведутся от его имени, однако он отношения к ним не имеет.

«Надеюсь, что ничего дурного они там не пишут, но во всяком случае это не я», — добавил он.

Сотрудники администрации президента «активно используют интернет во всех его ипостасях», говорил Путин. «Но я лично физически этим не пользуюсь», — признавался он. Президент отмечал, что в конце рабочего дня его больше волнует не интернет, а то, как «быстрее до койки добраться».

В 2018 году Путин заявил, что социальным сетям необходимо производить больше позитивного контента, которого «часто не хватает».