Россия будет принимать меры по защите своих интересов, в том числе от пиратства. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью The Telegraph о прохождении танкеров через Ла-Манш в сопровождении военного российского корабля.

«Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации. Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов», — заявил он.

8 апреля британская газета The Telegraph сообщила, что через пролив Ла-Манш прошел фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», он сопровождал два танкера, а за ними следовал британский военный корабль. Издание утверждает, что оба танкера относятся к так называемому «теневому флоту».

«Адмирал Григорович» — это фрегат водоизмещением 3620 тонн, вооруженный противокорабельными, крылатыми и зенитными ракетами, сообщает издание. Корабль шел между двумя танкерами длиной около 180 метров — Universal и Enigma, — которые направлялись на запад в сторону Плимута. Оба судна, уточняет The Telegraph, находятся под британскими санкциями.

Universal, по данным газеты, вышел из порта Высоцк 18 января и сейчас перевозит сырую нефть под российским флагом. В сентябре прошлого года его запретили в британских водах за попытку «дестабилизировать Украину» путем экспорта российской нефти. Enigma под флагом Камеруна вышла из Приморска к северу от Санкт-Петербурга 29 марта и следует в Турцию, британские санкции против нее были введены в мае прошлого года.

Кроме того, The Telegraph пишет, что через Ла-Манш прошли еще два подсанкционных танкера — Desert Kite под флагом Гамбии и Kousai под флагом Сьерра-Леоне.

Все это произошло спустя несколько недель после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал специальным силам разрешение захватывать суда теневого флота, пообещав бить по нему «еще сильнее», если корабли войдут в британские воды. Однако ни один российский танкер так и не был задержан, подчеркивает The Telegraph.

С января, по информации издания, через британские воды прошли более 300 судов так называемого «теневого флота». 30 марта восемь танкеров миновали Ла-Манш без всяких проблем, при этом большая часть из них шла во французских территориальных водах, что фактически исключало возможность британского перехвата без санкции Парижа, говорится в статье.

Эксперты заявили, что задерживать каждое судно физически невозможно. Для каждой операции требуются морские пехотинцы или бойцы особых подразделений, а также место для швартовки задержанных кораблей — крупных судов длиной в среднем около 240 метров, которых британские порты способны принять в ограниченном количестве.

В воскресенье, 5 апреля, посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил, что Москва отреагирует, если Лондон прибегнет к силовому сценарию. «Это решение не останется без ответа. Соответствующие меры разрабатываются. Пусть это станет сюрпризом для британского народа», — сообщил дипломат, добавив, что Лондону стоит «хорошо подумать» о последствиях — в том числе правовых.

Бывший майор парашютно-десантного полка, старший научный сотрудник аналитического центра Henry Jackson Society Эндрю Фокс, оценивая происходящее, заявил The Telegraph, что сейчас «русские <…> переигрывают Стармера».