Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о низкой квалификации российских летчиков и моряков говорит о некомпетентности его самого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это говорит [о том], что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил. По многим вопросам некомпетентность это, к сожалению, сейчас неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей», — сказал Песков.

Комментируя слова Рютте, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что опыт российских летчиков гораздо выше, чем у военных Североатлантического альянса.

«Рютте очень хотел бы, чтобы было так на самом деле, но факты показывают совсем другое. И они прекрасно знают, что опыт наших летчиков гораздо выше, чем опыт пилотов НАТО. И, не дай бог, придется это проверять на деле. Тогда, я думаю, Рютте один из первых узнает о мастерстве наших летчиков», — сказал депутат.

Генсек НАТО высказался о российских военных на пресс-конференции после встречи министров обороны стран альянса 15 октября. Он призвал «не преувеличивать возможности России».

«Мы знаем, что их пилоты истребителей, как известно, не очень-то преуспевают в управлении этими истребителями, а их капитаны не знают, как правильно бросить якорь, учитывая все то, что они создают на дне моря», — заявил Рютте.

Так он ответил на вопрос одного из журналистов, как НАТО собирается обеспечить «решительный ответ, чтобы сдержать будущие гибридные войны со стороны России», если доказать предполагаемую причастность Москвы к диверсиям в Балтийском море или появлению беспилотников над европейскими странами затруднительно.

Рютте согласился, что оценить преднамеренность подобных инцидентов сложно, и это «надо учитывать».

«Но когда речь идет о вторжении в воздушное пространство Польши и полете МиГ-31 в Эстонии, независимо от того, было ли это преднамеренным или нет, это в любом случае безрассудство. Это было неприемлемо в любом случае», — подчеркнул Рютте.

Оценивая реакцию НАТО на подобные инциденты, генсек заявил, что блок уже «на протяжении 70-80 лет делает это с Советским Союзом, Россией, Ельциным и Путиным».

«Мы прошли соответствующую подготовку и были готовы к этому. <…> Это означает, что мы не будем сбивать самолет в воздушном пространстве НАТО, если он не представляет угрозы. Но если он представляет угрозу, могу вас заверить, что у наших военных есть все необходимые полномочия, чтобы немедленно гарантировать, что этот самолет больше не представляет угрозы», — заявил Рютте.

Он добавил, что «русские это знают», и призвал доверять военным НАТО, которые «очень хорошо обучены» и располагают «лучшими кадрами».

«Мы делаем это уже более 50, 60, 70 лет. Мы знаем, как это делать, и давайте не будем воспринимать русских слишком серьезно», — сказал генсек.

Объясняя, почему НАТО в то же время увеличивает свои расходы на оборону, Рютте отметил, что это делается в рамках подготовки к гипотетическому противостоянию с Россией, если она «выступит против» альянса.

Угрозы сбивать российские самолеты

Ранее генсек НАТО высмеял российский Военно-морской флот после появления подлодки «Новороссийск» около берегов Франции в начале октября. Западные СМИ утверждали, что субмарина всплыла якобы из-за утечки дизельного топлива.

Пресс-служба Черноморского флота это опровергла, заявив, что судно выполняло плановый межфлотский переход после выполнения задач в Средиземном море. В соответствии с международными правилами судоходства подлодки проходят Ла-Манш в надводном положении, пояснили в пресс-службе.

Рютте, комментируя сообщения о российской субмарине, заявил, что в Средиземном море теперь «практически не осталось российского военно-морского присутствия». «Только одинокая сломанная российская подлодка с трудом возвращается домой с патрулирования», — сказал он.

«Как это отличается от романа Тома Клэнси «Охота за “Красным Октябрем”» 1984 года. Сегодня это больше похоже на охоту за ближайшим механиком», — добавил Рютте.

Сюжет романа «Охота за “Красным Октябрем”» строится вокруг побега в США экипажа новейшей советской подлодки «Красный Октябрь», оснащенной экспериментальной малошумной двигательной системой.

В сентябре несколько стран НАТО, включая Польшу, Румынию, Данию и Норвегию, заявили о появлении неопознанных беспилотников в своем воздушном пространстве. Эстонский МИД в свою очередь выразил протест из-за российских истребителей МиГ-31, якобы пересекших границы республики. Минобороны России заявило, что самолеты совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других государств.

В конце сентября президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. После этого газеты Financial Times и Telegraph написали со ссылкой на источники, что военное командование НАТО может разрешить сбивать российские беспилотники и самолеты в ответ на якобы нарушение границ. В Кремле такие заявления назвали «безрассудными, безответственными и опасными своими последствиями».