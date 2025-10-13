Информация о том, что российская подлодка «Новороссийск» из-за неисправности совершила экстренное всплытие у берегов Франции не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Черноморский флот.

Экипаж субмарины находился в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России. После выполнения задач судно начало плановый межфлотский переход. Согласно международным правилам судоходства, подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении.

Морское командование НАТО 9 октября сообщило, что зафиксировали присутствие российской подводной лодки у побережья французского региона Бретань. Командование не уточнило тип судна. Однако издание UKDJ заявило, что речь идет о «Новороссийске».

По данным UKDJ, в конце сентября российские источники рассказали о якобы серьезной технической проблеме на подводной лодке, связанной с утечкой дизельного топлива. При этом степень повреждения оставалась неизвестной, указывало издание.

Позднее российский и украинский журналист-международник Иван Яковина* написал в Facebook**, что у субмарины якобы повредились топливные баки, из-за чего дизель стал заливать внутренние помещения. Неполадки не позволяют провести ремонт в открытом море.

«Добраться в док лодка не может, так как расплескала все топливо. Кроме того, в любой момент на ней может начаться пожар — дизель и его пары там повсюду. Даже интересно, чего с ней будут делать теперь», — рассуждал Яковина*.

По данным Defence Industry, в проливе Ла-Манш «Новороссийск» и буксир «Яков Гребельский» сопровождал корабль ВМС Великобритании, а в голландских водах его сменило судно Нидерландов — NLMS Luymes.

NLMS Luymes следовал за российскими подводной лодкой и буксиром, пока они не покинули исключительную экономическую зону Нидерландов. Также в операции сопровождения участвовал морской боевой вертолет NH90.

Defence Industry подчеркивает, что ВМС Нидерландов сопровождает все российские военно-морские суда в своих водах. Ведомство объясняет, что такой подход направлен на «предотвращение саботажа подводной инфраструктуры российскими кораблями».

