Великобритания поставит Норвегии военные корабли на сумму £10 млрд ($13,5 млрд). Это крупнейшая для Лондона сделка по экспорту военных кораблей, сообщает местное правительство.

Речь идет о фрегатах типа 26 («Глобальный боевой корабль», Global Combat Ship, GCS), которые также используют британские военно-морские силы, — многоцелевых кораблях для противолодочной и противовоздушной обороны и операций общего назначения. Они оснащены современным вооружением, передовыми датчиками и средствами связи, могут обнаруживать подлодки противника и участвовать в борьбе с ними.

Сделка с Норвегией позволит Великобритании до 2030 года обеспечить 4 тыс. рабочих мест, в том числе более 2 тыс. — в Шотландии. Кроме того, будет создан объединенный британско-норвежский флот из 13 противолодочных фрегатов (восемь британских и пять норвежских), что «значительно укрепит северный фланг НАТО».

Как указывает South China Morning Post, ключевая задача фрегатов — наблюдение за российскими подводными лодками, база которых находится на Кольском полуострове — в арктическом районе, граничащем с Норвегией.

Издание напоминает, что Норвегия начала увеличивать расходы на оборону после начала российской военной операции на Украине. Также этому поспособствовало требование президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО повысить долю бюджета, вкладываемую в их собственные вооруженные силы.

В настоящее время Норвегия эксплуатирует четыре фрегата. Ранее правительство страны заявляло, что намерено приобрести пять фрегатов. «Это будет самая крупная покупка на сегодняшний день. И сейчас мы приступаем к окончательным переговорам по контракту», — отмечал норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.

«Решение норвежского правительства отражает его уверенность в способности британской промышленности создать превосходную платформу для борьбы с подводными лодками, а также системы и оборудование, которые в будущем обеспечат безопасность страны на море и укрепят ее позиции в НАТО», — подчеркнул директор британской транснациональной оборонной компании BAE Systems Чарльз Вудберн.

Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что Лондон и Осло будут совместно осуществлять «подготовку, операции, сдерживание и, при необходимости, борьбу» с судами недружественных стран. По его словам, благодаря этой сделке «в Северной Атлантике появится больше военных кораблей мирового класса для охоты на российские подводные лодки».

Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю с Норвегией, Финляндией и Швецией