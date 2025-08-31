Великобритания поставит Норвегии военные корабли на сумму £10 млрд ($13,5 млрд). Это крупнейшая для Лондона сделка по экспорту военных кораблей, сообщает местное правительство.

Речь идет о фрегатах типа 26 («Глобальный боевой корабль», Global Combat Ship, GCS), которые также используют британские военно-морские силы, — многоцелевых кораблях для противолодочной и противовоздушной обороны и операций общего назначения. Они оснащены современным вооружением, передовыми датчиками и средствами связи, могут обнаруживать подлодки противника и участвовать в борьбе с ними.

Сделка с Норвегией позволит Великобритании до 2030 года обеспечить 4 тыс. рабочих мест, в том числе более 2 тыс. — в Шотландии. Кроме того, будет создан объединенный британско-норвежский флот из 13 противолодочных фрегатов (восемь британских и пять норвежских), что «значительно укрепит северный фланг НАТО».

Как указывает South China Morning Post, ключевая задача фрегатов — наблюдение за российскими подводными лодками, база которых находится на Кольском полуострове — в арктическом районе, граничащем с Норвегией.

Издание напоминает, что Норвегия начала увеличивать расходы на оборону после начала российской военной операции на Украине. Также этому поспособствовало требование президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО повысить долю бюджета, вкладываемую в их собственные вооруженные силы.

В настоящее время Норвегия эксплуатирует четыре фрегата. Ранее правительство страны заявляло, что намерено приобрести пять фрегатов. «Это будет самая крупная покупка на сегодняшний день. И сейчас мы приступаем к окончательным переговорам по контракту», — отмечал норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.

«Решение норвежского правительства отражает его уверенность в способности британской промышленности создать превосходную платформу для борьбы с подводными лодками, а также системы и оборудование, которые в будущем обеспечат безопасность страны на море и укрепят ее позиции в НАТО», — подчеркнул директор британской транснациональной оборонной компании BAE Systems Чарльз Вудберн.

Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что Лондон и Осло будут совместно осуществлять «подготовку, операции, сдерживание и, при необходимости, борьбу» с судами недружественных стран. По его словам, благодаря этой сделке «в Северной Атлантике появится больше военных кораблей мирового класса для охоты на российские подводные лодки».