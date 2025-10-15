Североатлантический альянс намерен пересмотреть правила реагирования на действия военных самолетов России, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По данным газеты, военное командование НАТО обсуждает возможность сбивать российские истребители.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич выступил с предложением сформировать единую систему противовоздушной обороны, чтобы устранить «национальные оговорки» — ограничения, которые накладываются отдельными странами-членами на использование своих вооружений.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, у альянса все еще есть некоторые из этих национальных ограничений, и они сдерживают его.

«Они снижают нашу эффективность», — подчеркнул он.

В среду, 15 октября, на встрече глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе планируется обсуждение вопроса о новых правилах и условиях применения силы. Также министры обсудят снижение темпов военной помощи Киеву. По информации Института мировой экономики в Киле, поставки вооружений упали на 43% в июле и августе по сравнению с первой половиной года.

9 октября Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников писала, что НАТО может разрешить пилотам открывать огонь по российским беспилотникам и самолетам в ответ на якобы нарушение воздушного пространства альянса. Издание уточнило, что, помимо смягчения ограничений для пилотов, патрулирующих восточную границу НАТО, рассматривают оснащение оружием беспилотников, используемых для сбора разведданных о российской военной деятельности, а также проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и незащищенных участках.

Представители альянса пояснили FT, что страны-участники пытаются упорядочить правила ведения боевых действий на восточном фланге. Одни заявляют, что пилоты истребителей должны визуально подтверждать наличие угрозы перед боем, другие представители государств разрешают открывать огонь на основе данных радара или предполагаемой опасности, которые исходят от направления или скорости вражеского объекта.

2 октября, издание The National Interest сообщило, что американские и финские подразделения специального назначения провели совместные учения, направленные на отработку действий в возможном конфликте с Россией. По словам обозревателя Уильяма Лоусона, за последние несколько недель более 1600 военнослужащих из девяти стран — членов НАТО собрались вместе, чтобы отточить свои боевые навыки на севере Арктики.

Позже депутат Госдумы Андрей Колесник призвал серьезно отнестись к масштабным учениям альянса в арктическом регионе. Он пояснил, что маневры преследуют цель отработки взаимодействия между войсками Великобритании и США, но их основная задача — оказание психологического давления на Россию.