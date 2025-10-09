НАТО может разрешить пилотам открывать огонь по российским беспилотникам и самолетам в ответ на якобы нарушение воздушного пространства альянса. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.

FT называет такие меры «более решительным ответом на <…> провокационные действия [президента России] Владимира Путина». По данным газеты, обсуждение инициировали страны Восточной Европы при поддержке Великобритании и Франции. Позднее к рассмотрению их идей присоединились 32 государства.

Помимо смягчения ограничений для пилотов, патрулирующих восточную границу НАТО, рассматривают:

оснащение оружием беспилотников, используемых для сбора разведданных о российской военной деятельности,

проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и незащищенных участках.

Представители блока в разговоре с FT отметили, что страны пытаются упорядочить правила ведения боевых действий на восточном фланге. Одни считают, что пилоты истребителей должны визуально подтверждать наличие угрозы перед боем, другие разрешают открывать огонь на основе данных радара или предполагаемой опасности, исходящей от направления или скорости вражеского объекта.

По словам еще одного источника FT, разногласия в альянсе возникают и вокруг степени агрессивности НАТО «в качестве средства сдерживания». Часть стран придерживается более жесткой политики, другая хочет действовать консервативно, «учитывая риски прямой конфронтации с такой ядерной державой, как Россия».

«Ведутся активные дискуссии по этим вопросам, о том, как лучше и эффективнее реагировать на действия России», — сказал собеседник газеты и добавил, что переговоры находятся на начальной стадии.

Четыре источника FT подчеркнули, что временные рамки для согласования позиции по данному вопросу не установлены. По их утверждению, о таких изменения не может быть объявлено публично.

Государства ЕС также рассматривает ответные меры на якобы присутствие российских самолетов в их воздушном пространстве. В частности, 9 октября депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, которая призывает страны объединения сбивать воздушные объекты над их территорией.

«ЕП поощряет любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз», — говорится в документе (цитата по РИА Новости).

Кроме того, в ЕП осудили якобы «безрассудные и эскалационные действия России» по нарушению воздушного пространства стран-участниц ЕС.

Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не имеет полной юридической силы.

В сентябре несколько стран НАТО завили, что обнаружили в своем воздушном пространстве неосознанные беспилотники. В их числе Польша, Румыния, Дания и Норвегия.

Эстония 19 сентября заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31 в районе острова Вайндло. Минобороны России обвинение опровергло. В военном ведомстве заявили, что самолеты совершали плановые перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других государств.

«Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», — пояснили в министерстве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что полеты осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.

Президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения Таллина в адрес Москвы из-за якобы вторжения истребителей, допустил, что из-за этого могут возникнуть «большие проблемы». Позднее, в ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским, американский лидер добавил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что уничтожение российского самолета силами НАТО будет расценено как начало военного конфликта. По его утверждению, самолеты альянса «довольно часто» нарушают воздушное пространство России, однако «после этого их не уничтожают».