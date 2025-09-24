Представители стран-участниц НАТО столкнулись с разногласиями при попытке скоординировать ответ на нарушения воздушного пространства. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, руководство Германии во вторник предупредило о рисках, которыми грозит обстрел самолетов, вторгающихся в воздушное пространство НАТО. Тем временем президент США Дональд Трамп продемонстрировал открытость к более агрессивному подходу при поддержке Польши и стран Балтии.

«Необдуманные требования что-нибудь сбить с неба или устроить какую-нибудь впечатляющую демонстрацию силы помогают сегодня меньше, чем что-либо еще. Хладнокровие — не трусость и не страх, но проявление ответственности за вашу страну и мир в Европе», — приводит Bloomberg слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Bloomberg TV заявил, что военный удар должен рассматриваться как реальная альтернатива в сложившейся ситуации.

Одним из последних случаев, который обсуждали представители европейских властей, стало нарушение работы GPS в самолете министра обороны Испании Маргариты Роблес по пути в Литву.

«Учитывая недавние нарушения воздушного пространства НАТО, мы видим необходимость для альянса изменить свой подход и перейти от патрулирования воздушного пространства НАТО к противовоздушной обороне», — заявила глава оборонного ведомства Литвы Довиле Шакалене после встречи с Роблес.

Несмотря на утвердительный ответ Дональда Трампа на вопрос о том, должны ли силы альянса сбивать самолеты-нарушители над территорией альянса, позиция США остается неоднозначной. Отвечая на уточняющий вопрос о готовности американской администрации поддержать подобные действия, Трамп ответил, что это будет «зависеть от обстоятельств».

В дополнение к этому госсекретарь США Марко Рубио указал, что политика НАТО заключается в перехвате самолетов, а не их обстреле. Так он прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о готовности сбивать объекты, нарушающие воздушное пространство страны, Президент Финляндии Александр Стубб также призвал союзников по альянсу «не реагировать слишком остро, но быть достаточно твердыми».

Обмен мнениями между союзниками стал свидетельством «вызывающих тревогу» разногласий между странами НАТО на фоне серии инцидентов, которые «увеличивают давление» на альянс, которому будет сложно «поддерживать надежное сдерживание» без четкого плана реагирования.