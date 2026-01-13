Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к президенту и нескольким управленцам Уральского федерального университета им. Ельцина (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщает местное издание 66.ru. В пресс-службе вуза информацию об обысках подтвердили.

«Правоохранительные органы действительно сегодня проводят проверку в вузе. Другими данными мы не располагаем», — сообщили в пресс-службе УрФУ

По данным 66.ru, обыски проходят в кабинетах президента и экс-ректора вуза Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера, главного бухгалтера Гавриила Агаркова и сотрудника Михаила Жабреева. Как отмечает издание, имя последнего упоминалось в 2014 году в официальных документах вуза как заместитель проректора по стратегическому развитию. Информации об их задержании пока не поступало.

Поводом для обысков, по словам источника портала, стала проверка, инициированная летом 2025 года министром науки и высшего образования Валерия Фалькова. Управленцев вуза, вероятно, подозревают в махинациях с недвижимостью, относящейся к имуществу образовательного учреждения. Вместе с этим правоохранительные органы проверяют информацию о выводе денежных средств под видом зарплаты.

Портал E1.ru пишет, что силовики ищут финансовые и экономические нарушения в деятельности руководства учебного заведения, а также изымают документы. Издание также обращает внимание, что по состоянию на 2024 год зарплата экс-ректора вуза Виктора Кокшарова превышала 600 тыс. рублей.

Телеграм-канал «УралИнфоЗавод» утверждает, что информацию, которая стала поводом для проверок силовикам передал нынешний ректор вуза Илья Обабков. Источники канала говорят, что глава университета «полностью сотрудничает» с правоохранительными органами и заинтересован в «очищении» вуза от коррупции.

«При этом задерживать кого-либо из руководителей университета пока не собираются, все еще находится на этапе первичного сбора необходимой фактуры», — говорят собеседники «УралИнфоЗавод».

Кокшаров ранее занимал должность министра министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, а с 2007 по 2009 год — председателя областного правительства. Позднее работал советником губернатора Александра Мишина.

В 2010 году занял должность ректора УрФУ. В 2015 и 2020 году его повторно назначали на этот пост. В марте 2025 года «Коммерсантъ» писал, что Фальков рекомендовал председателю правительства России Михаилу Мишустину продлить полномочия Кокшарова.

Однако в апреле стало известно, что Кокшаров собирается покинуть пост. Его назначили временно исполняющим обязанности главы вуза до июня. Тогда одним из кандидатов на должность ректора назвали первого проректора по экономике и стратегическому развитию Даниила Сандлера.

В конце мая исполняющим обязанности ректора стал руководитель Института радиоэлектроники и информационных технологий Илья Обабков. Кокшаров же после этого стал президентом УрФУ — назначение на этот пост в вузе стало первым с 2013 года после ее упразднения.

URA.RU отмечает, что процесс избрания нового ректора проходил «со скрипом», так как Сандлера лоббировал наблюдательный совет вуза, а кандидатуру Обабкова — Валерий Фальков. Уже в ноябре 2025 года набсовет Урфу рекомендовал окончательно утвердить Обабкова на должность ректора.