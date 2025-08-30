В субботу, 30 августа, в крымской Алуште обрушился причал на центральной набережной. Республиканская прокуратура начала проверку по факту ЧП. Пирс находится в ведении Ялтинского морского порта.

Глава администрации города Галина Огнева сообщила, что причиной обрушения стал бушевавший накануне шторм. Подломились стойки, на которых держалось полотно причала. В итоге середина сооружения провалилась.

«Мы неоднократно уже обращались с просьбой привести в соответствие или хотя бы обеспечить безопасность, разрабатывается программа восстановления причалов не только у нас в муниципалитете, это и в Ялте, и в Керчи, и в Феодосии. Такой же причал у нас есть и в Рабочем уголке», — приводит РИА Новости слова Огневой.

В соцсетях появились видео с частично разрушенным причалом на центральной набережной. На записи видно, как спасатели помогают людям, оказавшимся на причале во время обрыва. По данным МЧС, жертв нет. Четверых рыбаков, отрезанных от берега, пришлось эвакуировать.

Представители Следственного комитета сообщили, что причал находился в аварийном состоянии и не использовался. Вход на него был закрыт, однако люди продолжали заходить за ограждение, игнорируя предупреждения.