Житель Крыма, который должен был совершить теракт в качестве «смертника» в здании регионального УФСБ по указу украинских спецслужб, был задержан на контрольно-пропускном пункте с самодельным взрывным устройством. Об этом пишет ТАСС.

По данным спецслужбы, сотрудник отдельного центра специального назначения группы «Юг» Сил специальных операций ВСУ, старший лейтенант Иван Кринов связался с задержанным через мессенджер Telegram, представившись сотрудником российских спецслужб.

Кринов предложил мужчине поступить на службу в органы безопасности. Под видом «проверочного задания» сотрудник ВСУ предложил жителю Крыма пронести в здание УФСБ портативную аудиоколонку с функцией записи, которую якобы предполагалось в дальнейшем использовать с целью выявления «предателей».

При досмотре на КПП, было установлено, что в аудиоколонке находилось СВУ осколочно-фугасного действия, собранное из электродетонатора, поражающих элементов и 1 кг взрывчатого вещества иностранного производства.

По плану украинских спецслужб, активация устройства должна была привести к смерти не только работников ФСБ, но и исполнителя, «который использовался втемную в качестве «смертника»».

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что в августе 2025 года был предотвращен аналогичный теракт, когда Кринов планировал использовать в качестве «живой бомбы» жительницу Волгоградской области, которая должна была передать сотрудникам ФСБ в Симферополе икону с закамуфлированным взрывным устройством.

По данным ведомства, Кринов зарегистрирован в Краматорске, где проходил обучение в технологическом техникуме. С 2016 по 2023 года он проходил службу в Донецком отряде Военной службы правопорядка ВСУ, а с 2024 года служит в ССО ВСУ.