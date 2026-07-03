Автомобиль, в котором находились двое сотрудников администрации Рыльского района Курской области, подорвался на мине. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

По словам губернатора, в результате дистанционного срабатывания взрывного устройства в центре Рыльска ранения получили глава района Владимир Ковальчук, а также директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который в момент взрыва находился за рулем автомобиля.

Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног, Беседин — непроникающее ранение живота и осколочное повреждение бедра, сообщил Хинштейн. В настоящий момент директор управления хозяйственного обслуживания находится на операции в Центральной районной больнице. Позднее пострадавших планируется перевезти в Курскую областную больницу, заявил глава региона.

Помимо этого, в результате взрывной волны акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног получили руководитель управления культуры и специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, которые стояли на крыльце рядом с местом подрыва. Их отправили в Рыльскую больницу, при необходимости раненые будут доставлены в Курск, написал Хинштейн.

«Держу ситуацию на контроле. Подробности уточняются», — добавил он.

Губернатор отметил, что территория происшествия оцеплена, на месте ЧП работают саперы.

В начале июня сообщалось о подрыве автомобиля в Подмосковье. В результате взрыва рядом с жилым домом в Балашихе водитель скончался на месте от полученных ранений. Место происшествия было расположено в 350 метрах от дома, возле которого в апреле 2025 года был подорван автомобиль замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майора Ярослава Москалика.