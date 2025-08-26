Кризис в угольной отрасли из-за западных санкций привел к закрытию уже 17 угольных предприятий в Кузбассе, половина из которых законсервирована. Об этом заявил губернатор региона Илья Середюк в ходе пресс-конференции в Ленинске-Кузнецком, пишет «Интерфакс».

«Угольная отрасль сегодня испытывает [сложности] из-за западных санкций, из-за снижения мировых цен. <…> Что же касается закрытых предприятий, на сегодняшний день это 17 угольных предприятий, и не все из этих 17 предприятий закрыты навсегда «, — сказал глава региона.

По словам Середюка, половина из этих предприятий была законсервирована, а их сотрудники — направлены на другие предприятия холдингов, в состав которых входят закрывшиеся производства. Как уточняет региональное агентство «Кузбасс», речь идет о закрывшихся угольных шахтах и разрезах.

В апреле глава региона упоминал о приостановке работы девяти угледобывающих предприятий, еще 20 компаний находились в «красной зоне».

Еще одной причиной кризиса губернатор назвал снижение цен на уголь на мировом рынке, где доля кузбасского сырья составляет 14%. Середюк отметил, что в настоящий момент идет активное освоение азиатского сектора, в частности — индийского и китайского рынков.

В то же время глава региона уточнил, что это влечет за собой трудности в связи с резким увеличением себестоимости из-за сложной логистики. По этой причине в первом полугодии 2025 года объем добычи угля уменьшился в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года на 8%.

Среди мер, направленных на поддержку угольной отрасли со стороны государства, Середюк назвал отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых до декабря 2025 года, возврату коммерческих кредитов и уплате страховых взносов до конца года, а также субсидирование и помощь в перевозке угля на дальние расстояния.