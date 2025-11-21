В Кузбассе дикие животные гибнут, слизывая реагенты, которыми коммунальщики посыпают дороги от гололеда, рассказали RTVI в региональном Народном фронте. Ветеринары тщетно пытаются спасать пострадавших зверей, а местные жители боятся говорить о проблеме с посторонними, опасаясь “махновщины” со стороны властей.

На проблему гибели диких копытных в Кузбассе обратило внимание местное отделение Народного Фронта. Глава его кузбасского штаба Денис Горкунов рассказал RTVI, что жители города Топки — всего в 30 километрах от Кемерова — и поселка Верх-Подунский уже не первый год жалуются на то, что находят трупы косуль и оленей вдоль дорог в зимний период. Причина в том, что зимой коммунальщики рассыпают химические реагенты по дорогам от гололеда, а животные лижут их.

“Химреагенты очень опасны для таких животных, как косули, лоси, олени. Они тяготеют к солености, она им жизненно необходима, и они как на наркотики на нее тянутся, чтобы пополнить свой рацион этой редкостью в природе. Охотники даже специально делают кормушки, в которые насыпают специальную соль для них”, — рассказывает Горкунов.

В отсутствие солончаков охотничьи кормушки и химическая соль на дорогах действительно становится для зверей единственным источником соли. Местные жители уже жаловались в городскую и поселковую администрацию, просили власти прекратить закупать опасные для зверей реагенты и перейти на более безопасную альтернативу, но ситуация не изменилась.

“Только соль свежую рассыплют, машина пройдет и сразу эти трупы мы находим”, — рассказывает местная жительница.

Местные ветеринары тщетно пытаются спасти животных. Причем в большинстве своем, по словам ветврачей, умерли они именно от отравления химическими реагентами.

“Часто люди обращаются, жители деревень: когда находят таких животных, пытаются им как-то помочь, но это бесполезно. Видно, что это тяжелое солевое отравление, это смерть очень страшная”, — говорит местная жительница.

Профессор Кемеровского государственного университета Николай Скалон рассказал RTVI, что в Кемеровской области страдают в основном косули, и хотя пока химических исследований не проводилось, причина наверняка кроется в реагентах, которые они лижут.

«У нас в последние годы очень сильно растет численность копытных животных — косуль, лосей, маралов, но в особенности косуль. И если раньше их было очень мало, они были пугливые, к дорогам не подходили, то сегодня косуль много, люди меньше их преследуют, так что они выходят ближе к человеку, в том числе на дороги, где рассыпают соль — не для прикормки, а в виде реагентов против обледенения”, — объясняет он.

В последние несколько лет проблема гибели косуль от реагентов встала острее из-за особенностей региона: косули — лесостепные животные, объясняет Николай Скалон, зимуют они обычно на степных участках, разрезанных в Кузбассе дорогами. Он также отметил, что, например, в Красноярском крае, где тоже живут косули, такой проблемы нет, потому что эти животные зимуют там на склонах, через которые не прокладывают дороги.

При этом местные жители зачастую боятся рассказывать о проблемах, которые коммунальщики создают для природы и диких животных.

“Чем меньше городок или поселок, тем у людей больше страх. То ли они махновщины какой-то боятся, что будут какие-то прямые санкции от администрации, уволят с работы и так далее, то ли еще чего-то. В больших городах люди больше защищают свои права и свободы, а в мелких, наверное, горький опыт мешает”, — объясняет Денис Горкунов.

Проблема с тем, что лоси, олени и другие копытные едят техническую соль, не нова — с ней из года в год сталкиваются россияне из разных уголков страны — от Ленобласти до Дальнего Востока. О том, что животные могут выходить на дороги, чтобы “восполнить недостаток минералов”, пишет даже Автодор в своем официальном телеграм-канале. Но если на крупных федеральных трассах нередко есть ограждения, которые не позволяют животным подобраться к проезжей части и отравиться реагентами, то в более отдаленных уголках страны ситуация обстоит иначе.

По мнению Дениса Горкунова, власти и контролирующие органы могут решить проблему. “По-хорошему, нужно эту историю регламентировать: запретить вообще соли в местах скопления диких животных, таких как олени и маралы, которые тяготеют к этой соли”, — говорит он.

Николай Скалон отметил в разговоре с RTVI, что проблема, с которой сейчас столкнулся Кузбасс, комплексная, и решать ее должна администрация области совместно с минприроды региона, департаментом по охране объектов животного мира и дорожниками. Самым очевидным решением профессор называет изменение состава реагентов, которыми посыпают дороги вне городов — чтобы животные не умирали от употребления этой соли в пищу.

Альтернативным решением может стать размещение специальных солонцов для животных, в которых будет пищевая соль — такие кормушки могут отвлечь косуль от реагентов на дорогах. “Но в масштабах Кемеровской области я не очень себя представляю, на каком пространстве и расстоянии друг от друга должны быть солонцы, но эта идея правильная”, — говорит Скалон.

Народный фронт уже отправил запрос в министерство лесного комплекса региона, чтобы они проконтролировали ситуацию, а Роспотребнадзор попросили провести проверку состава реагентов — безопасны ли они для диких животных.