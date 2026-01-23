Следственное управление СКР по Кемеровской области предъявило обвинение по очередному уголовному делу, возбужденному на фоне коррупционного скандала с участием бывшего министра здравоохранения региона Дмитрия Беглова. На сей раз фигурант — предприниматель, который предположительно давал взятки и самому Беглову, и главврачу одной из больниц.

Имя бизнесмена, которому предъявлено обвинение, в сообщении СК не названо. Известно, что он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Ему вменяют два эпизода по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ — дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

Следствие считает, что этот человек заплатил Беглову 500 тысяч рублей, передав наличные в салоне автомобиля на Арочной улице в Кемерове. В обмен на взятку министр должен был помочь ему получить контракты с местным медицинским учреждением и проконтролировать, чтобы по ним своевременно поступала оплата.

Еще одна взятка, которую вменяют задержанному бизнесмену, была получена в 2025 году главврачом медучреждения в городе Ленинске-Кузнецком прямо в его рабочем кабинете и составила 200 тысяч рублей, сообщили в СК. По версии следствия, за эти деньги предприниматель получил «общее покровительство» и заказы на поставку товаров.

В задержании бизнесмена участвовали бойцы Росгвардии, видео опубликовано в телеграм-канале регионального СУ СКР. Судя по кадрам оперативной съемки, подозреваемого застали в его квартире в нижнем белье. «В жилище и в офисе обвиняемого проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие предметы и документы», — сообщил Следком.

Оба получателя взяток уже находятся под арестом по обвинению во взяточничестве и других коррупционных преступлениях. В УФСБ Кемеровской области уточнили, что помимо Беглова задержанный бизнесмен предположительно передавал деньги Евгению Ещину — главврачу Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров, который находится в Ленинске-Кузнецком.

Дмитрий Беглов был задержан в июне 2025 года, коррупционный скандал с его участием стал одним из самых громких в кузбасской медицине. По версии следствия, глава регионального Минздрава брал с бизнесменов откаты за победу в тендерах на поставки медицинского оборудования. Ему вменяют пять эпизодов коррупции в особо крупном размере, в случае признания виновным он может провести в колонии до 15 лет.