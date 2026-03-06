Машина ДПС сбила мать с ребенком на трассе М-10 рядом с поселком Тосно в Ленинградской области, сообщают телеграм-каналы «Как дела, Петербург?», «Mash на Мойке» и «ДТП И ЧП СПб». Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, передает ТАСС.

Авария произошла в 20:45 мск 5 марта. По данным ведомства, женщина с ребенком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль ДПС.

Телеграм-каналы утверждают, что водитель машины ДПС якобы ехал около 90—100 км/ч, когда ограничение было 60 км/ч, обгоняя грузовик. Очевидцы рассказали, что пострадавшая девочка плакала, говорила о болях в спине и ноге. Мать, по их словам, лежала в сознании, но не двигалась. На кадрах видно, как сразу после столкновения сотрудники ДПС перетащили пострадавших. Устанавливаются все детали произошедшего.

В феврале легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Пострадали два ребенка восьми и девяти месяцев. Они получили легкие повреждения, уточнили в МВД.

На место происшествия приехали два экипажа ГИБДД. В момент оформления ДТП мусоровоз наехал на одно из служебных авто, которое по инерции врезалось во второй патрульный автомобиль. Одного из полицейских госпитализировали, еще двух — отправили на амбулаторное лечение.