По делу о получении взятки в размере 2 млн рублей задержан и отправлен в СИЗО экс-прокурор города Лодейное Поле Ленинградской области. Об этом сообщает СКР.

Уголовное дело о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве в особо крупном размере было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ и при координирующей роли Генпрокуратуры России.

По версии следствия, 21 августа фигурант дела получил в лесу в городе Лодейное Поле деньги от посредника, после чего был задержан. Экс-прокурору предъявлено обвинение, в его рабочем кабинете прошел обыск.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что 22 августа Октябрьский районный суд принял решение о заключении под стражу экс-прокурора Лодейнопольского района Алексея Демина.

По версии следствия, один из фигурантов расследования (указан как Т.) не позднее 16 августа предложил другому фигуранту (некий З.) свои услуги в качестве посредника при передаче взятки должностным лицам.

Этот человек, как уточняется в сообщении, знал о возбужденном против З. уголовном деле о насилии в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) — по двум эпизодам, подробности которых СК не приводит.

По версии следствия, он пообещал повлиять на исход дела в пользу З. за 2 млн рублей. Тот вместо этого обратился к правоохранителям.

20 августа Т. приехал на машине к дому 18 на улице Прибрежная и получил от З. «муляж денежных средств в размере 1 960 000 рублей, а также билетов Банка России в сумме 40 000 рублей».

В итоге «посредник» был задержан и в рамках сотрудничества со следствием сообщил, что деньги он должен был передать Демину «за обеспечение государственного обвинения в рамках уголовного судопроизводства по уголовному делу в пользу З., а также за иное способствование последнему в рамках предварительного следствия».

21 августа Демин получил от Т. «муляж денежных средств в размере 1 960 000 рублей, а также билеты Банка России в сумме 40 000 рублей в качестве взятки», после чего был задержан сотрудниками УФСБ России. На следующий день ему было предъявлено обвинение. Его арестовали до 20 октября.

Суд отмечает, что экс-прокурор вину признал лишь частично: «Против удовлетворения ходатайства следователя возражал, просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, намерен сотрудничать со следствием».

Ранее РЕН ТВ и 47News опубликовали видео, на котором силовики останавливают джип и задерживают мужчину, который представляется прокурором Лодейнопольского района Алексеем Деминым.

47news пишет, что примерно 1,5 года назад некий фигурант дела о насилии в отношении сотрудника ГАИ вышел на бывшего начальника ГИБДД Лодейного Поля, тот согласился помочь за 2 млн рублей. Однако в итоге фигурант дела пошел в ФСБ.

В статье говорится, что в итоге экс-начальник ГИБДД был задержан, пошел на сделку со следствием и «назвал конечного адресата двух миллионов», после чего и задержали Демина.

Незадолго до этого, пишет 47news, прокурор Ленобласти Сергей Жуковский доложил о ситуации генпрокурору Игорю Краснову. По решению руководства ведомства Демин был снят с поста, и к моменту задержания он уже не имел отношения к прокуратуре, утверждает издание.

47news также пишет, что в момент задержания Демина в его машине сидел председатель Лодейнопольского городского суда Роман Петров. Тот не стал комментировать произошедшее, сказав лишь, что «следствие разберется».

Прокурором города Лодейное Поле Алексей Демин стал в 2023 году. В 2013-м он окончил Академию Генпрокуратуры России. Карьеру начинал в Новгородской области, где в 2020 году стал прокурором Окуловского района Новгородской области

Демин — победитель регионального ведомственного конкурса в номинации «Лучший государственный обвинитель прокуратуры». Имеет чин юриста 1-го класса.