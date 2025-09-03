В португальском Лиссабоне произошла авария на фуникулере «Глория», связывающем площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан Педро де Алькантара. По первоначальным данным портала Sapo, в результате схода вагонетки с рельсов три человека погибли и примерно 20 получили травмы. Однако позже источник в национальной полиции Португалии сообщил изданию Diario a Noticias, что число погибших возросло до 15.

Причиной ЧП стал обрыв троса, из-за чего вагонетка фуникулера сорвалась с большой высоты. В результате Кабинка, следующая от смотровой площадки в парке, потеряла управление и врезалась в здание. Как видно на опубликованных в сети фотографиях, вагон, рассчитанный на 43 пассажира, был полностью разрушен.

По информации издания PÚBLICO, полиция общественной безопасности подтвердила факт гибели людей, однако точное количество жертв не уточняется. В службе гражданской защиты, в свою очередь, сообщили, что в результате инцидента пострадали как минимум 20 человек, из них четверо находятся в критическом состоянии.

По информации местного отдела здравоохранения, предоставленной агентству Lusa, в больницу Сан-Жозе госпитализированы семь пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, а также премьер-министр Луиш Монтенегро и правительство страны выразили соболезнования в связи с трагическим происшествием и гибелью людей.

На место происшествия прибыл мэр Лиссабона Карлос Моэдаш. По его словам, которые приводит издание Diario a Noticias, город охвачен трауром из-за беспрецедентной трагедии. «Настал момент для действий и помощи», — заявил глава города.

По информации телеканала SIC, прокуратура уже приступила к расследованию обстоятельств инцидента.

Фуникулер «Глория» является одним из старейших в Европе. Он был введен в эксплуатацию в 1885 году и первоначально функционировал на паровой тяге. В 1915 году проведена электрификация системы. Протяженность рельсового пути составляет 265 метров.

В феврале 2002 года фуникулер получил статус национального памятника. Объект относится к числу ключевых туристических достопримечательностей Лиссабона. Согласно данным издания Diario a Noticias, ежегодный пассажиропоток превышает три миллиона человек.

В мае 2018 года на данном фуникулере уже происходил инцидент со сходом вагонетки с рельсов, однако тогда обошлось без человеческих жертв. Причиной была признана техническая неисправность оборудования. В 2022 году проведен капитальный ремонт системы, а в 2024 — плановые ремонтные работы меньшего объема.