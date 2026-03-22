В Литве отменили концерты бывшего участника группы Modern Talking Дитера Болена после его высказывания о России. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT.

Немецкий музыкант должен был выступить со своей группой Blue System в Клайпеде и Каунасе 20 и 21 ноября. Однако концертные площадки в обоих городах убрали анонсы концертов Болена со своих сайтов. В билетных сервисах LRT подтвердили, что билеты на эти мероприятия не продаются.

«Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене», — заявил LRT представитель арены «Жальгирис» в Каунасе Мантас Ведрикас.

Официально причина отмены концерта Болена не называется. LRT предполагает, что это связано с недавним интервью, в котором музыкант пожалел об охлаждении отношений между Германией и Россией и отказе от закупки российских энергоресурсов.

Болен назвал две страны «командой мечты», у которой «невероятно хорошо» шли дела. Ранее Болен критиковал введение санкций в отношении Москвы и говорил, что у Украины «нет шансов против России».

МВД и МИД Литвы отказались комментировать высказывания Болена, пишет Delfi.

Дуэт Modern Talking, состоявший из автора песен Дитера Болена и вокалиста Томаса Андерса, возник в ФРГ в 1984 году и имел огромный успех по всему миру. Через несколько лет коллектив распался. Андерс начал сольную карьеру, а Болен основал группу Blue System. В конце 90-х Modern Talking воссоединились и совершили мировое турне. Болен и Андерс записали несколько альбомов, три из которых стали платиновыми. Однако в 2003 году Болен объявил об окончательном распаде группы. Впоследствии он неоднократно опровергал слухи о новом воссоединении. В 2024 году музыкант заявил, что у них с Андерсом разные взгляды на музыку и «нет ничего общего в будущем».

В начале марта мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас потребовал запретить выступление в Литве русскоязычной группы «Нэнси» (NENSI). Он также призвал ускорить принятие поправок о запрете на въезд в республику артистам, выступавшим в России и Беларуси после начала военной операции на Украине.

Группа «Нэнси», судя по видео в ее соцсетях, все же выступила в Вильнюсе и Клайпеде. До этого музыканты отыграли концерты в городах Эстонии и Латвии, включая Ригу и Таллин.