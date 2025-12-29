Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин в специальном интервью RTVI назвал российскую столицу магнитом для профессионалов.

«Москва — это город высоких профессионалов, которые как учились, жили, живут здесь, так и приезжают в Москву работать. То есть это такой магнит, хотя понятно, что на нас многие, может быть, регионы жалуются, что Москва стягивает…» — сказал Фурсин.

Он напомнил, что ранее на эту тему высказывался мэр столицы Сергей Собянин.

«Я помню, как-то один раз Сергей Семенович (не в интервью, а такой был мини-батл с [бывшим вице-премьером Алексеем] Кудриным) сказал, что Москва — это последний форпост, который останавливает таланты, перед тем как им уехать куда-то в другую страну, потому что здесь мы создаем те условия, которые могут им здесь позволить работать», — сказал Фурсин.

В 2017 году Собянин в ходе дискуссии на Общероссийском гражданском форуме заявил, что из России ежегодно уезжают «за границу на ПМЖ» 200 тыс. человек. «Москва является по сути форпостом, который пытается хотя бы часть этого потока остановить. Мы являемся защитниками России в этом отношении», — сказал мэр.