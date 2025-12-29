В 2025 году на Киностудии имени Горького, переданной в собственность Москвы в 2023-м, шла работа примерно на 20 картинами. Об этом глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал в специальном интервью RTVI.

По его словам, киностудия имени Горького в течение десятков лет «всё меньше и меньше что-то снимала» и пришла к тому, что стала в большей степени управляющей компанией, которая сдавала помещения в аренду.

«При этом ее экономическое состояние дошло до того уровня, что износ самих активов уже доходил до более 60%, т. е. в принципе на них уже даже снимать было невозможно», — утверждает глава депкульта.

Сначала министерство культуры начало модернизацию исторической площадки киностудии на улице Эйзенштейна, продолжил Фурсин. Затем по решению президента студию передали правительству Москвы.

«И мы фактически все объекты, которые входили в контур Киностудии Горького (а это еще «Центрнаучфильм», который находился на Валдайском проезде), взяли [на] полную модернизацию», — напомнил собеседник RTVI.

Фурсин сообщил, что в 2025 году фактически завершается строительство на Валдайском проезде 10 павильонов для телевизионных и кинопроектов. Кроме того, заканчивается модернизация исторической площадки.

«Мы начинаем возрождать их кинопроизводственную функцию. Да, конечно, таких фильмов, которые, наверное, всем известны, любому гражданину, как «Семнадцать мгновений весны» или «Офицеры», сейчас еще пока не выходило. Но буквально вот в ноябре вышел фильм «Письмо Деду Морозу». Первая премьера именно игрового фильма вышла», — рассказал Фурсин.

Он добавил, что Киностудия имени Горького «очень много занимается документальными фильмами и детско-юношеским контентом».

«Поэтому вообще даже за 2025 год в проектах, над которыми работает студия — порядка 20 различных фильмов. Просто мы с вами видим в основном то, что [обладает] высоким определенным рейтингом и выходит на киноэкраны. А документальные фильмы — это все-таки ориентированный на определенную аудиторию [контент]. Но имеем достаточно серьезный план развития именно кинопроизводства», — заключил Фурсин.

В 1915 году в Москве была основана киностудия «Русь». В 1924 году она была преобразована в «Межрабпом-Русь», затем — в «Межрабпомфильм», а с 1936 года — в «Союздетфильм». С 1948 года организация стала назваться Московская киностудия имени М. Горького, а с 1963 года — Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького. В 1931 году киностудия «Межрабпомфильм» сняла первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь».

Среди самых известных картин, снятых за столетнюю историю Киностудии имени Горького — «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «А зори здесь тихие» и «Дело было в Пенькове» Станислава Ростоцкого, «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой, «Застава Ильича» Марлена Хуциева, «Когда деревья были большими» Льва Куледжанова, «Три плюс два» Генриха Оганесяна (совместно с Рижской киностудией).