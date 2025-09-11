В МИД Катара назвали «безрассудными» слова Нетаньяху об укрытии террористов

Министерство иностранных дел Катара выступило с осуждением «безрассудных» заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, касающихся укрытия в стране представителей ХАМАС. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Катарские дипломаты также обвинили израильского премьера в «постыдной попытке оправдать трусливое нападение» и в «явных» угрозах нарушения государственного суверенитета Катара в будущем.

«Нетаньяху полностью осознает, что размещение ХАМАС осуществлялось в рамках посреднических усилий Катара, запрошенных Соединенными Штатами и Израилем», — отметили в МИД страны.

Дипломаты также выразили уверенность в том, что Нетаньяху понимает роль представителей ХАМАС, размещенных в Катаре, в организации многочисленных обменов, а также достижении соглашений о прекращении огня, которые «принесли облегчение палестинскому гражданскому населению и израильским заложникам».

«Переговоры всегда проводились официально и прозрачно, при международной поддержке и в присутствии делегаций США и Израиля. Намеки Нетаньяху на то, что Катар тайно предоставил убежище делегации ХАМАС, — отчаянная попытка оправдать преступление, осуждаемое всем миром», — добавили в МИД.

Официальные представители руководства Катара также назвали сравнение операции Израиля с преследованием «Аль-Каиды»* «ложным» и «жалким» оправданием «вероломных» действий, так как делегации «Аль-Каиды»* не участвовали в международном посредничестве и не сотрудничали с США.

В МИД страны также напомнили, что Нетаньяху находится в международном розыске после выдачи ордера Международного уголовного суда на его арест и «ежедневно» сталкивается с санкциями, что «усугубляет» его позицию на международной арене.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что удары Израиля по Катару были совершены в рамках преследования организаторов теракта 7 октября и сравнил операцию, направленную против ХАМАС с ликвидацией организаторов теракта 11 сентября.

«Мы сделали это в Катаре, который предоставляет им убежище. Он укрывает террористов, финансирует ХАМАС, предоставляет главарям террористов роскошные виллы, предоставляет им все», — передает его слова The Jerusalem Post.