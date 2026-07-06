10 июля в Калининграде пройдут консультации между Россией (междведомственную делегацию возглавит «Росатом») и МАГАТЭ. Это RTVI подтвердил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов, который, по его словам, также собирается принять в них участие. Ранее стало известно о том, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси собирается посетить Калининград.

«Раз уже объявили, то да, могу подтвердить: 10 июля консультации состоятся, я сам туда поеду, приму в них участие. Будет представители Минобороны, Ростехнадзора, конечно же — «Росатома». Во главе межведомственной делегации стоит генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев», — рассказал Михаил Ульянов RTVI.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что на переговорах Россия — МАГАТЭ будет обсуждаться ситуация вокруг Запорожской АЭС. Сам Гросси также сообщил агентству РИА Новости, что отправляется в Калининград 10 июля. По его словам, стороны будут обсуждать «режимы прекращения огня, работу станции, военную ситуацию, технические требования».

«Это периодические консультации, они проходят примерно раз в четыре месяца и полезны в качестве средств поддержания диалога», — отметил Михаил Ульянов.

По словам дипломата, «решение пригласить экспертов Агентства на ЗАЭС помогло добиться того, что площадка атомной станции перестала быть объектом постоянных нападений».

«За последние два года было, по-моему, только два случая, когда украинцы наносили удары непосредственно по площадке ЗАЭС. Последний раз — в конце мая, когда пробили большую дырку в корпусе реактора, в защитной стене. В остальном они наносят регулярные, постоянные удары по промышленной площадке — это тоже часть станции, но за пределами ее периметра, и по городу Энергодар, где живут атомщики и члены их семей», — заявил Михаил Ульянов RTVI.

При этом, как отметил постпред России в Вене (в том числе при МАГАТЭ), Москву «не устраивает в политике Гросси, что он изо всех сил, даже когда он и его люди становятся свидетелями украинских нападений, всячески уходят от того, чтобы четко сказать, что удары были нанесены украинской стороной».

В Киеве обвинения в ударах по Запорожской АЭС отвергали. Группа МАГАТЭ, которая базируется на ЗАЭС, «подтвердила значительные повреждения пожарной станции в соседнем городе Энергодар, которая играет важную роль в обеспечении возможностей станции по реагированию на чрезвычайные ситуации».

«Группа МАГАТЭ была проинформирована о том, что 30 июня пожарная станция в Энергодаре подверглась атаке беспилотников. Во время осмотра места происшествия 1 июля группа обнаружила повреждения здания и нескольких пожарных машин, что значительно снизило оперативные возможности станции. Также сообщалось о незначительных травмах», — говорится в сообщении Агентства.

По ее данным, «этот объект обеспечивает важную резервную поддержку собственной пожарной бригаде ЗАЭС в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции».

«Любая атака, подрывающая ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема», — заявил гендиректор МАТАГЭ Рафаэль Гросси.