Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью RTVI прокомментировал ситуацию с бензином в регионе на фоне ажиотажного спроса.

По его словам, топливо в области есть, отдельные перебои фиксируются на частных АЗС, но на сетевых заправках бензин, как правило, доступен, хотя и с очередями.

«Ситуация с бензином в Ярославской области отражает ситуацию, общую по стране. Понятно, что у нас тоже, как и всюду, наблюдается определенный ажиотаж <…> Бензин у нас есть», — сказал Евраев.

Он отметил, что регион постоянно мониторит сетевые АЗС и при выявлении серьезных перебоев обращается в федеральный штаб. Вопрос о том, кто виноват в дефиците, губернатор для себя не ставит — задача региональной власти, по его словам, в том, чтобы обеспечить наличие топлива и оперативно решать возникающие проблемы.

Причиной ажиотажного спроса Евраев назвал перебои в работе отдельных НПЗ, наложившиеся на летние ремонтные работы и рост автомобильных поездок в сезон отпусков. По его оценке, увеличение объемов производства уже дает результат: в некоторых регионах ситуация в последние дни улучшилась. Губернатор добавил, что тема находится на постоянном контроле президента и правительства.

«Идет специальная военная операция, по сути, идет война, и мы должны прекрасно понимать, что это военные действия и всё может быть, — заявил Евраев. — Но мы просто должны со своей стороны делать всё для того, чтобы, первое — победить, второе — защитить инфраструктуру, и третье — решать те проблемы, которые у нас возникают по ходу».

Отдельно губернатор высказался о логистике. Ранее, 1 июля, вице-премьер Александр Новак сообщил, что дефицит и перебои на отдельных заправках связаны с логистическими проблемами, которые «быстро устраняются». По словам Евраева, задача ускорить доставку и разгрузку топлива поставлена в том числе перед регионами.

«Нужно просто быстрее везти и быстрее разгружаться, и всё будет хорошо», — сказал он.

Губернатор признал, что стоимость топлива растет по всей стране, однако сослался на данные исследования, согласно которым в Ярославской области цены на бензин одни из самых низких в Центральном федеральном округе. Основным сдерживающим фактором Евраев назвал развитую сеть заправок и наличие нескольких поставщиков — от количества сетевых операторов, по его словам, напрямую зависит уровень конкуренции и цен.

Ярославский губернатор также поддержал идею закупки бензина за рубежом. 1 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия начала приобретать топливо у Индии — по морю уже отправлено около 60 тыс. тонн. Кроме того, по данным агентства, Казахстан согласился передать России 50 тыс. тонн бензина марок Аи-92 и Аи-95 в качестве гуманитарной помощи. Впоследствии власти республики заявили, что готовы рассмотреть продажу автомобильного топлива России на коммерческой основе — при поступлении официального обращения.

«Все меры хороши. Для того чтобы ликвидировать ажиотажный спрос, хороши все меры. Если можно купить, то надо покупать <…> Если можем и нужно увеличить объем производства, то это надо тоже делать. И конечно, уделять внимание вопросам безопасности, вопросам защиты нашей инфраструктуры», — заключил Евраев.