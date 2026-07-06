Межзвездная комета 3I/ATLAS, открытая ровно год назад, сформировалась в окрестностях древней звезды, и поэтому она более, чем в два раза, старше Солнца. К такому выводу пришли европейские астрономы, исследовав изотопы в ее составе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Спустя год после открытия кометы 3I/ATLAS, третьего в истории астрономии межзвездного объекта, залетевшего в Солнечную систему, ученые продолжают узнавать о ней что-то новое. Комета, которую изначально приняли за неизвестный астероид, была обнаружена 1 июля 2025 года чилийским телескопом — одним из пяти, входящих в роботизированную систему астрономического обзора и раннего предупреждения ATLAS, финансируемую NASA.

Спустя всего 10 дней после открытия появились первые оценки ее возраста — в июле того же года сообщалось, что по расчетам астронома из Оксфордского университета Мэттью Хопкинса эта комета может оказаться самой старой из всех, известных пока науке.

Теперь же ученые под руководством Сирьель Опитом из Эдинбургского университета смогли экспериментально подтвердить это предположение.

В 2017 году первым открытым межзвездным телом стал астероид ʻOumuamua, который привлек большое внимание ученых и СМИ, вторым — открытая в 2019 году Борисовым комета 2I/Borisov. Исследовать химический состав этих тел было проблематично — ученым не удалось детектировать летучие вещества в составе первого, а комета Борисова оказалась слишком тусклой. Яркости же 3I/ATLAS хватило, чтобы астрономы смогли оценить соотношение изотопов ключевых элементов в составе кометы.

Наблюдения проводились с помощью спектрографа UVES на телескопе VLT Европейской южной обсерватории вскоре после прохождения кометой перигелия — в период с 6 по 26 декабря 2025 года.

Так, спектры позволили оценить соотношения изотопов углерода и азота 12C/13C и 14N/15N в молекулах цианида, обнаруженных в составе газов, окружающих комету. Изотопы этих элементов служат хорошим индикатором возраста комет, так как их концентрация чувствительна к условиям формирования и не сильно меняется в последующем, при движении комет в космическом пространстве.

Выяснилось, что соотношение изотопов 14N/15N у кометы 3I/ATLAS оказалось примерно в два раза выше, чем у 150 известных комет Солнечной системы, этот параметр оказался близок к параметру межзвездной среды, протозвездных облаков или протопланетных дисков. Результаты позволили предположить, что комета образовалась во внешних областях старой звезды с низкой металличностью, и оценить предполагаемый возраст кометы — она оказалась более, чем в два раза, старше Солнца.

«3I/ATLAS дала уникальную возможность исследовать состав другой планетной системы, сформировавшейся задолго до существования и нашего Солнца и Солнечной системы», — пояснил соавтор открытия Розмари Дорси из Университета Хельсинки.