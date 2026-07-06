Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «стратегической и тактической катастрофой» попытку контрнаступления Украины, предпринятую летом 2023 года под давлением Запада. Сейчас Белый дом считает, что параллельно с переговорным процессом украинцы должны максимально обороняться, а не атаковать, заявил он в интервью The Sunday Times.

По словам Вэнса, впервые изучая российско-украинский конфликт, он понял, что при доминировании беспилотных технологий Киеву было бы выгоднее уйти в глухую оборону, чем начинать дорогостоящие наступательные операции для возвращения потерянных территорий.

Вице-президент США выразил уверенность в том, что оборонительный подход, на который сделала ставку нынешняя американская администрация, «принес гораздо больше плодов», потому что это проще: когда наступать становится крайне затруднительно из-за дронов, появляется пространство для переговоров и завершения конфликта.

«Я думаю, это потому, что Соединенные Штаты и НАТО поощряли Украину больше сосредоточиться на обороне — и это оказалось эффективным», — сказал Вэнс.

Во время телефонного разговора с Трампом 4 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы «уверенно наступают», рассказал его помощник Юрий Ушаков. По его словам, глава государства сообщил американскому коллеге об установлении контроля над Константиновкой, оценив это как «важный этап освобождения всей территории Донецкой Народной Республики».

Об установлении полного контроля над Константиновкой 3 июля доложил Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Глава государства назвал это «отличным результатом» и первым важным этапом «в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока Славянско-Краматорско-Константиновский укрепрайон».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью «Вестям» 5 июля обвинил западные страны, включая США, в помощи с наведением украинских ударов по России, из-за которой, по его словам, специальная военная операция (СВО) продолжается как «настоящая война».