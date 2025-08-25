Министерство здравоохранения и Росздравнадзор выявили российские регионы, где запасов антирезусного иммуноглобулина, необходимого для беременных женщин с отрицательным резус-фактором, хватит только на три месяца. Новая партия препарата поступит в сентябре. Об этом говорится в ответе Минздрава на обращение главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной (есть в распоряжении RTVI).

Антирезусный иммуноглобулин нужен беременным, если у них отрицательный резус-фактор, а у отца ребенка ― положительный. При таком сочетании может возникнуть резус-конфликт организма матери и плода, что грозит выкидышем или осложнениями.

Сообщения о нехватке антирезусного иммуноглобулина в российских регионах начали поступать летом 2024 года и снова появились в ноябре. В связи с этим Нина Останина призвала главу Минздрава Михаила Мурашко принять «незамедлительные меры».

В мае 2025-го глава ведомства сообщил, что Минздрав и Минпромторг решают вопрос о наращивании производства иммуноглобулина на существующих предприятиях и об организации новых производств.

В начале июня «Известия» писали, что антирезусный иммуноглобулин как российского, так и зарубежного производства пропал из аптек «как минимум 75 регионов», в том числе Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Тверской и Самарской областей.

Останина снова обратилась в Минздрав с просьбой выявить основные причины дефицита иммуноглобулина, стабилизировать его поставки и поддержать отечественное производство препарата.

«Причинами сложившейся ситуации местные органы государственной власти называют отсутствие предложений на рынке, однако это не может служить оправданием, когда речь идет о здоровье и жизни будущих матерей и детей. <…> Здоровье российских женщин и будущих поколений напрямую зависит от решения данного вопроса, и комитет рассчитывает на вашу оперативную реакцию и поддержку», — говорится в письме Останиной.

В ответе Минздрава, направленном в середине июля, говорится, что в России зарегистрировано шесть российских и зарубежных препаратов с антирезусным иммуноглобулином. Правительственная система мониторинга показала, что обеспеченность иммуноглобулином в аптеках, медицинских организациях и на оптовых площадках составляет 4,5 месяца, следует из документа.

«По результатам проведенного анализа [Минздрава и Росздравнадзора] выявлен ряд регионов с обеспеченностью менее 3 месяцев», — сообщили в Минздраве.

О каких регионах идет речь, не уточняется. В сентябре в Россию поступит новая партия швейцарского препарата «Резогам», еще одна дополнительная поставка ожидается в декабре, говорится в ответе министерства Останиной. Кроме того, антирезусный иммуноглобулин ввозится из Беларуси.

Для обеспечения регионов с нехваткой иммуноглобулина Минздрав направил компании-поставщику «Медипал-Онко» информацию о перераспределении отгрузок препарата, отметили в ведомстве.

«В настоящее время указанный лекарственный препарат введен в гражданский оборот и отгружается в регионы по направленному распределению. <…> Всего, по данным поставщиков и производителей, <…> в 2025 году планируется ввод [антирезусного иммуноглобулина] в гражданский оборот в объеме, удовлетворяющем среднегодовую потребность», — заявили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что вместе с Минпромторгом, Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и регионами принимаются меры по развитию российского производства препаратов крови, также заготавливается плазма для производства иммуноглобулина. Вопрос обеспечения доступности препарата находится на особом контроле, добавили в министерстве.